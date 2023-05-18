Игрок Молодёжной лиги бросил в арбитра бутылку

1684418044

вчера, 16:54

Футболист молодёжного состава «Чертаново» Захар Шматов получил 8-матчевую дисквалификацию.

После матча МФЛ с командой «Строгино» игрок бросил бутылку в арбитра встречи. Шматов оштрафован на 75 тысяч рублей. Другой футболист «Чертаново», Иван Поляков, получил двухматчевую дисквалификацию, а наставник коллектива Игорь Родькин пропустит 3 игры.

В этой встрече победу одержал коллектив «Строгино» (3:2). Победный гол был забит в результате назначения пенальти на 85-й минуте, который вызвал споры. Это стало причиной конфликта.