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Игрок Молодёжной лиги бросил в арбитра бутылку

вчера, 16:54

Футболист молодёжного состава «Чертаново» Захар Шматов получил 8-матчевую дисквалификацию.

После матча МФЛ с командой «Строгино» игрок бросил бутылку в арбитра встречи. Шматов оштрафован на 75 тысяч рублей. Другой футболист «Чертаново», Иван Поляков, получил двухматчевую дисквалификацию, а наставник коллектива Игорь Родькин пропустит 3 игры.

В этой встрече победу одержал коллектив «Строгино» (3:2). Победный гол был забит в результате назначения пенальти на 85-й минуте, который вызвал споры. Это стало причиной конфликта.

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Все комментарии
minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:05
.. так и среди футбольных арбитров.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17, ред.
Дисквалификация большая, есть время попробовать себя в "городках")
Виталий Романчук
Виталий Романчук
вчера в 18:04
Гнать таких они портят красивый фудбол.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:23
Арбитра давил сушняк, игрок захотел помочь... В чем проблема?
4vzmgfaqffme
4vzmgfaqffme
вчера в 17:07
Так попал или нет? Хотелось бы знать, 75 косарей только точный бросок стоит или любой?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:06
Неадекватов всегда хватает, как среди футболистов так и среди фанатов...
Гость
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