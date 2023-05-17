Форвард «Брентфорда», которым интересуется «Челси», отстранён от футбола

Футбольная ассоциация Англии сообщает, что нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках.
В период с 2017 по 2021 год, выступая в низших лигах, форвард совершил 232 нарушения регламента. Кроме дисквалификации, Тоуни оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 35 матчей за «Брентфорд», в которых забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. По данным СМИ, в трансфере игрока был заинтересован «Челси».