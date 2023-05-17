Форвард «Брентфорда», которым интересуется «Челси», отстранён от футбола

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сегодня, 19:27

Футбольная ассоциация Англии сообщает, что нападающий «Брентфорда» отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках.

В период с 2017 по 2021 год, выступая в низших лигах, форвард совершил 232 нарушения регламента. Кроме дисквалификации, Тоуни оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.