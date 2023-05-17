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Форвард «Брентфорда», которым интересуется «Челси», отстранён от футбола

сегодня, 19:27

Футбольная ассоциация Англии сообщает, что нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках.

В период с 2017 по 2021 год, выступая в низших лигах, форвард совершил 232 нарушения регламента. Кроме дисквалификации, Тоуни оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 35 матчей за «Брентфорд», в которых забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. По данным СМИ, в трансфере игрока был заинтересован «Челси».

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 21:03
Неплохо бы и Челси отстранить от футбола, там тоже не всё чисто было с 2003 года.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:47
Да плевать на него
memphis
memphis
сегодня в 20:31
Интересно, он на себя ставил?)
Triem
Triem
сегодня в 20:02
Дурак это диагноз. Что уж тут поделать?! Может штраф его и исправит.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:49
Ну что... вот и весь футбольный антураж...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:38
Ещё один футболист "сгорел" на работе.)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:31
Вот это поворот..
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