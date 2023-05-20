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«Реал» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

вчера, 12:04

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступает на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в Испании.

В подписании португальца заинтересован «Реал». Однако мадридскому клубу придётся выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала» и «Баварии», которая хочет выкупить права на Канселу.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 12:28
Так это прошлое, а МС это будущее.
Что то звание "Лучший клуб в истории мирового футбола" не уберегло Реал от позорного разгрома в Манчестере.
Причём мадридцы ещё легко отделались.
Так, что сейчас перспективный клуб это МС, а Реал на тот случай если в основу МС не пробьётся.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:05
Лучший клуб в истории мирового футбола - и так сойдёт? ну-ну. Удачи.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
Скорее всего Жоау Канселу нафиг не нужен Реал переходить, МС перспективнее.
Хотя если не сумеет закрепиться и Реал сойдёт.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:23
Арсеналу не продадут, Бавария не захочет выкупить, вопрос нужен ли он Реалу? Если за лямов 30-40, то конечно можно взять
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:35
Нафиг не нужен. Не заиграл особо в Баварии.

Вот когда Кайл Уокер догнал и перегнал Винисиуса и отжал мяч вдобавок, я понял, кого бы хотел из Сити в Реал.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:06
Можно и подешевле хорошего игрока найти.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:54
Пусть забирают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:27
28 лет... Перес таких молодых не берет, вот если бы 38...))
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Кто больше предлагает, того и музыка играет !)
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