«Реал» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступает на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в Испании.
В подписании португальца заинтересован «Реал». Однако мадридскому клубу придётся выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала» и «Баварии», которая хочет выкупить права на Канселу.
Что то звание "Лучший клуб в истории мирового футбола" не уберегло Реал от позорного разгрома в Манчестере.
Причём мадридцы ещё легко отделались.
Так, что сейчас перспективный клуб это МС, а Реал на тот случай если в основу МС не пробьётся.
Что то звание "Лучший клуб в истории мирового футбола" не уберегло Реал от позорного разгрома в Манчестере.
Причём мадридцы ещё легко отделались.
Так, что сейчас перспективный клуб это МС, а Реал на тот случай если в основу МС не пробьётся.
Хотя если не сумеет закрепиться и Реал сойдёт.
Хотя если не сумеет закрепиться и Реал сойдёт.
Вот когда Кайл Уокер догнал и перегнал Винисиуса и отжал мяч вдобавок, я понял, кого бы хотел из Сити в Реал.
Вот когда Кайл Уокер догнал и перегнал Винисиуса и отжал мяч вдобавок, я понял, кого бы хотел из Сити в Реал.