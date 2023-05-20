«Реал» хочет подписать защитника «Манчестер Сити»

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вчера, 12:04

Защитник «Манчестер Сити» , который выступает на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в Испании.

В подписании португальца заинтересован «Реал». Однако мадридскому клубу придётся выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала» и «Баварии», которая хочет выкупить права на Канселу.