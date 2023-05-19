Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» хочет подписать 33-летнего нападающего, он уже играл за «сливочных»

вчера, 13:57

«Реал» намерен усилить линию атаки этим летом.

Мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего «Эспаньола» Хоселу. «Сливочные» ещё не делали официальных предложений по трансферу игрока, однако считают, что он станет хорошей подменой Кариму Бензема, исполняя роль запасного форварда.

В нынешнем сезоне Хоселу провёл 35 матчей за «Эспаньол», в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Нападающий уже выступал за «Реал» с 2010 по 2012 год. Тогда он провёл за «сливочных» 2 матча, забив 2 гола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» летом усилится чемпионом мира
Сегодня, 20:20
Хави: «Субименди играет в том стиле, который подходит „Барселоне“»
Сегодня, 17:56
СлухиСтали известны трансферные приоритеты «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето
Сегодня, 17:43
СлухиЖорди Альба может продолжить карьеру в Серии А
Сегодня, 16:51
Слухи«Ливерпуль» и «Арсенал» вступили в борьбу за трансфер Киммиха
Сегодня, 15:14
Анчелотти: «Мне гарантировали, что я продолжу тренировать „Реал“»
Сегодня, 14:51
Сортировать
Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 17:00
Слухи, не более
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 15:02
У Реала цель найти форварда, который бы сходу готов к игре в Ла Лиге и был бы дублером Бензема как минимум на сезон. Так как в 2024 должен прийти Эндрик и кроме него что важнее Реал планирует подписание звёздного игрока атаки в 2024-м. Речь известно о каких игроках.
68ds7wsh5vy6
68ds7wsh5vy6
вчера в 15:02
Не тот клуб называют "пенсионерами", ох не тот...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:01
В таком случае, лучше Рауля попросить поиграть, толку в разы больше будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:18
Какого "запасного форварда"? Бенз всего 4 мяча забил в ЛЧ, растранжирив кучу моментов, и ползал по полю еле-еле. Нужно посмотреть правде в лицо, что это уже не тот игрок. Если так и есть, надеюсь, Анчи сбежит из клуба, пусть стрелочник отдувается.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:04
При такой кадровой политике Реал М. будет каждый год выдвигать новому тренеру условие выиграть ЛЧ и каждый год расторгать контракт.
Мало примера МС... Лука, Карим... Под конец игры еле лапти передвигали.
Теперь Хоселу... Второй тайм - 1 один игрок без красной карточки...
Модрич на поле: второй тайм - 2 игрока.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 