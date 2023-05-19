«Реал» хочет подписать 33-летнего нападающего, он уже играл за «сливочных»

«Реал» намерен усилить линию атаки этим летом.
Мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего «Эспаньола» Хоселу. «Сливочные» ещё не делали официальных предложений по трансферу игрока, однако считают, что он станет хорошей подменой Кариму Бензема, исполняя роль запасного форварда.
В нынешнем сезоне Хоселу провёл 35 матчей за «Эспаньол», в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Нападающий уже выступал за «Реал» с 2010 по 2012 год. Тогда он провёл за «сливочных» 2 матча, забив 2 гола.
Мало примера МС... Лука, Карим... Под конец игры еле лапти передвигали.
Теперь Хоселу... Второй тайм - 1 один игрок без красной карточки...
Модрич на поле: второй тайм - 2 игрока.
Мало примера МС... Лука, Карим... Под конец игры еле лапти передвигали.
Теперь Хоселу... Второй тайм - 1 один игрок без красной карточки...
Модрич на поле: второй тайм - 2 игрока.