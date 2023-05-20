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Киммих стал главной трансферной целью «Барселоны»

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амурец
амурец
вчера в 15:30
Оно Киммиху надо
Baggio R.
Baggio R. ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:26
А Киммих и не разыгрывающий.
Брулин
Брулин
вчера в 12:09
еще один этап марафона желаний от лапорты: главное поверить что ты можешь - и все получится! (с)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:33
Там своих разыгрывающих хватает. Несерьёзно.
shlomo
shlomo
вчера в 10:39, ред.
Я бы больше поверил про утку, что Иньеста вернется в Барселону чтобы еще поиграть, но у журналистов хватило фантазии только на Киммиха....:))))

Ну а так что, интересно было БЫ посмотреть на Киммиха в Барсе ... и думаю, что он бы вписался бы как влитой в игру Барсу, тем более Йозуа всегда восхищался игрой Хави и очень лестно отзывался о нём. Думаю, самому немцу был бы интересен этот переход. В Баварии он добился всего что можно было добиться.

НО в этот трансфер верится слабо, ибо Киммих стал лидером Баварии, контракт ещё на 2 года, проблемы Барсы с финансами. Все эти факторы не дают поводов для оптимизма.
cska1948
cska1948
вчера в 10:10
Значит на Месси в Барсе поставили крест.
ОПС
ОПС
вчера в 09:59
Значит на что то надеются. Но сам то он может и не захочет переходить.
Гость
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