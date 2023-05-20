Киммих стал главной трансферной целью «Барселоны»

«Барселона» рассчитывает подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.
Каталонский клуб обозначил игрока в качестве главной трансферной цели этим летом.
«Сине-гранатовые» видят в Киммихе замену Серхио Бускетсу.
«Барселона» рассчитывает подписать полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.
Каталонский клуб обозначил игрока в качестве главной трансферной цели этим летом.
«Сине-гранатовые» видят в Киммихе замену Серхио Бускетсу.
Ну а так что, интересно было БЫ посмотреть на Киммиха в Барсе ... и думаю, что он бы вписался бы как влитой в игру Барсу, тем более Йозуа всегда восхищался игрой Хави и очень лестно отзывался о нём. Думаю, самому немцу был бы интересен этот переход. В Баварии он добился всего что можно было добиться.
НО в этот трансфер верится слабо, ибо Киммих стал лидером Баварии, контракт ещё на 2 года, проблемы Барсы с финансами. Все эти факторы не дают поводов для оптимизма.
Ну а так что, интересно было БЫ посмотреть на Киммиха в Барсе ... и думаю, что он бы вписался бы как влитой в игру Барсу, тем более Йозуа всегда восхищался игрой Хави и очень лестно отзывался о нём. Думаю, самому немцу был бы интересен этот переход. В Баварии он добился всего что можно было добиться.
НО в этот трансфер верится слабо, ибо Киммих стал лидером Баварии, контракт ещё на 2 года, проблемы Барсы с финансами. Все эти факторы не дают поводов для оптимизма.