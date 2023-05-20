Защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в ПСЖ

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вчера, 12:38

Защитник «Арсенала» привлёк внимание ПСЖ .

По данным источника, парижский клуб следит за ситуацией с контрактом француза, который заканчивается летом 2024 года.

«Арсенал» намерен продлить соглашение с Салиба, однако пока переговоры не продвигаются.