Защитник «Арсенала» Вильям Салиба привлёк внимание ПСЖ.
По данным источника, парижский клуб следит за ситуацией с контрактом француза, который заканчивается летом 2024 года.
«Арсенал» намерен продлить соглашение с Салиба, однако пока переговоры не продвигаются.
Магальяеш так и не перестал быть истеричкой, которая постоянно теряет игроков и пенальти привозит, за все годы, Тирни и Зина примерно равноценны - один лучше защищается, но топорен и не подходит для гибкого футбола Артеты, второй подходит, но не умеет защищаться. Что с Томиясу, я вообще не пойму, он просто сидит на лавке.
Магальяеш так и не перестал быть истеричкой, которая постоянно теряет игроков и пенальти привозит, за все годы, Тирни и Зина примерно равноценны - один лучше защищается, но топорен и не подходит для гибкого футбола Артеты, второй подходит, но не умеет защищаться. Что с Томиясу, я вообще не пойму, он просто сидит на лавке.