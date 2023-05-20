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Защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в ПСЖ

вчера, 12:38

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба привлёк внимание ПСЖ.

По данным источника, парижский клуб следит за ситуацией с контрактом француза, который заканчивается летом 2024 года.

«Арсенал» намерен продлить соглашение с Салиба, однако пока переговоры не продвигаются.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:55
С Вашего позволения я отвечу на этот вопрос.
На левом фланге обороны я хотел бы видеть либо Димарко из Интера, либо Тео Эрнандеса из Милана, это если брать чистого бровочника, либо Бастони из того же Интера, который профиньный левый центральный, но отлично может отыграть и на фланге. Бастони с шикарным первым пасом у него остался год по контракту с Интером, так что сейчас есть хорошая возможность постараться его подписать. А вот подписать Тео будет куда сложнее, у него долгосрочный контракт с Миланом и цену клуб сожет потребовать высокую за своего основного игрока.
Если же брать конкретно замену для Салиба или подменщика француза то можно рассмотреть из того же Милана Томори, или Гуехи из КП, либо перевести Уайта на позицию правого центрального, а как правого бровочника взять Уолкер-Питерса из вылетевших святых
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:42
Я боюсь, в последний год я мало следил за футболом (кроме "Арсенала"), поэтому я и на сайт с сентября по май не заходил, чтобы компетентно ответить на этот вопрос. Думаю, надо обратить внимание на Бундеслигу и Лигу 1, как раз Салиба вот взяли оттуда.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:31
Каких защитников Вы бы хотели видеть в Арсенал Лондоне?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:40
Мда, только нашли приличного защитника, сразу агентские игры начались... Если его придётся продать, значит, у нас останется опять один приличный защитник, Уайт.

Магальяеш так и не перестал быть истеричкой, которая постоянно теряет игроков и пенальти привозит, за все годы, Тирни и Зина примерно равноценны - один лучше защищается, но топорен и не подходит для гибкого футбола Артеты, второй подходит, но не умеет защищаться. Что с Томиясу, я вообще не пойму, он просто сидит на лавке.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:06, ред.
Не хочет продлевать контракт, тогда нужно продавать его! Да, Салиба очень важный игрок обороны для нас, но насильно мил не будешь, как говорится. Нужно зарядить лямов 100 за него, если он реально нужен ПСЖ, то пусть платят, а мы выкрутимся как нибудь!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:24
Правильно будет сказать карьера игрока Арсенала закончится в составе Парижа. Пока есть малейший шанс необходимо пытаться остаться у Канониров. Здесь у него будет намного продуктивнее карьера и в будущем сможет перейти в более сильный клуб. А в Париже таких перспектив вряд-ли будут кроме как заработать денег. Все зависит тут от самого игрока!
q4r96m5w4wv9
q4r96m5w4wv9
вчера в 12:40
Можно продать, пока пользуется спросом и сидит на скамейке
Гость
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