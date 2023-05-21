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Спутница Роналду выложила видео сына игрока в футболке «Барселоны»

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alexgurzan
alexgurzan ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 20:25
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stromshik
stromshik
вчера в 20:20
А Роналду читал Тараса Бульбу?
memphis
memphis
вчера в 19:55
Всё ради кликбейта и хайпа
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:16
Мозги явно у неё в булки утекли. Типичная ТП.
qkawkkmf58vj
qkawkkmf58vj
вчера в 17:36
Ну и что...
Внимание обеспечено
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:09
Собственно тут и удивляться нечему, так как к примеру старший сын Роналду Криштиану Роналду-младший является фанатом Месси и не скрывает это.
Даже сам Роналду признавался, что его старший сын постоянно смотрит видео с Месси и и является его фанатом.
Видать и второй сын тоже поклонник Месси.
Если взрослые в семье Роналду не могут признаться, что Месси лучше чем Роналду, то дети это открыто демонстрируют.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:09
Явно будущий Месси.. Хе..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:40
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Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:38
Ну а что, дети обязаны болеть за Реал, раз батя там играл?
Futurista
Futurista
вчера в 15:59, ред.
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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:17
Сейчас бы докапываться в чем одеты 5 летние дети…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:16
Может быть ребенку предстояли игры в грязи
Гость
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