Спутница Роналду выложила видео сына игрока в футболке «Барселоны»

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вчера, 15:12

Спутница нападающего «Аль-Насра» выложила в соцсетях видеоролик, в котором дети пары танцуют на диване. 5-летний Матео при этом был в футболке «Барселоны».

Роналду в Испании выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.