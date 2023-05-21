Спутница Роналду выложила видео сына игрока в футболке «Барселоны»

Спутница нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила в соцсетях видеоролик, в котором дети пары танцуют на диване. 5-летний Матео при этом был в футболке «Барселоны».
Роналду в Испании выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
Внимание обеспечено
Внимание обеспечено
Даже сам Роналду признавался, что его старший сын постоянно смотрит видео с Месси и и является его фанатом.
Видать и второй сын тоже поклонник Месси.
Если взрослые в семье Роналду не могут признаться, что Месси лучше чем Роналду, то дети это открыто демонстрируют.
Даже сам Роналду признавался, что его старший сын постоянно смотрит видео с Месси и и является его фанатом.
Видать и второй сын тоже поклонник Месси.
Если взрослые в семье Роналду не могут признаться, что Месси лучше чем Роналду, то дети это открыто демонстрируют.