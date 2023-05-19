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В Англии клуб вышел в финал плей-офф Лиги Один после удивительного камбэка

сегодня, 01:18
Шеффилд УэнсдейЛоготип футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей5 : 1Логотип футбольный клуб Петерборо ЮнайтедПетерборо ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Шеффилд Уэнсдей» на своём поле одержал победу над «Петерборо Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги Один.

«Совы» проиграли первую встречу 0:4, но сумели отыграть гандикап во второй игре. Команда сравняла счёт по сумме двух поединков на 90+8-й минуте, переведя игру в дополнительное время. Гости снова вышли вперёд на 105-й минуте — случился автогол нападающего Ли Грегори, но на 112-й равенство восстановил защитник Каллум Патерсон. В итоге всё дошло до серии пенальти, где лучше оказались хозяева (5:3).

Таким образом, «Шеффилд Уэнсдей» выиграл с общим счётом 6:5 и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Барнсли» — «Болтон» (в первом матче коллективы разошлись миром — 1:1, ответная игра состоится 19 мая на поле «дворняг»).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:48
Такое просто невозможно, но тем не менее случилось.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:04
После 0:4 круто сыграли... молодцы ничего не скажешь....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Зря они разозлили Шеффилд в первом матче😊...
3g3pr9cpa4ak
3g3pr9cpa4ak
сегодня в 07:55
Они просто не поверили в результат первой игры.
zyq98vtc9gzn
zyq98vtc9gzn
сегодня в 07:43
Камбэк удался, Шеффилд можно только поздравить!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:09
Значит и та есть свои айтекины
OWLS
OWLS
сегодня в 06:06
Это мои бойцы!
cymyhuy83rwy
cymyhuy83rwy
сегодня в 04:48
Эпическую битву выиграл вчера Шеффилд
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:40
НастОбщие мужики
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:08
Если одна командная в первом матче накидывает авоську голов, почему бы второй в ответном матче не накидать тоже? Просто нужна сила воли и всё...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:56
Два фельдшера возле тренера должны были стоять в такой игре.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:54
Тут можно только по аплодировать команде. Молодцы ребятушки , Респект вам !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:23
Вот это по истине "сногсшибательный" выход в финал!
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