В Англии клуб вышел в финал плей-офф Лиги Один после удивительного камбэка

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сегодня, 01:18

«Шеффилд Уэнсдей» на своём поле одержал победу над «Петерборо Юнайтед» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги Один.

«Совы» проиграли первую встречу 0:4, но сумели отыграть гандикап во второй игре. Команда сравняла счёт по сумме двух поединков на 90+8-й минуте, переведя игру в дополнительное время. Гости снова вышли вперёд на 105-й минуте — случился автогол нападающего Ли Грегори, но на 112-й равенство восстановил защитник Каллум Патерсон. В итоге всё дошло до серии пенальти, где лучше оказались хозяева (5:3).

Таким образом, «Шеффилд Уэнсдей» выиграл с общим счётом 6:5 и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Барнсли» — «Болтон» (в первом матче коллективы разошлись миром — 1:1, ответная игра состоится 19 мая на поле «дворняг»).