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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИталия. Серия B 2022/2023

«Венеция», за которую играет Черышев, попала в плей-офф за выход в Серию А

сегодня, 00:55

Завершился последний тур в Серии B.

«Венеция», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, пробилась в плей-офф за выход в Серию А. Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли уступила в гостевом поединке 38-го тура «Парме» (1:2). Клуб с 49 очками занял в итоге 8-е место. Коллектив опередил по дополнительным показателям «Палермо», у которого такое же количество баллов («розово-чёрные» на своём поле не смогли обыграть «Брешию», сыграв вничью 2:2).

Также за выход в элитный дивизион поборются «Бари», «Парма» (они заняли 3-е и 4-е места, поэтому стартуют сразу со стадии 1/2 финала), «Кальяри», «Зюдтироль» и «Реджина».

«Брешии» и «Козенце» предстоят стыковые матчи за право остаться в турнире, а «Перуджа», СПАЛ и «Беневенто» вылетели в Серию C.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:03
Шанс мизерный и, наверное, для Дениса последний.
adekvat
adekvat ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 08:32
Шанс мизерный, навряд ли выйдут.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:56
Есть ещё шанс поиграть в нормальном чемпионате.
2nfvdzvbzgre
2nfvdzvbzgre
сегодня в 07:44
Теперь придётся за Венецию болеть, конечно удачи Дэну!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:12
Денису и Ко хочется пожелать удачи!!!
Даёшь серию А!!!
6s3uwbst5vx9
6s3uwbst5vx9
сегодня в 06:36
Должна Венеция Брешии проставляться
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:20
Пожелаю Денису и команде футбольного фарта. Пусть все получится!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 05:37
И об Черышеве,вспонили,я уже и забыл за него,что таков имеется!!!
собакин6762
собакин6762
сегодня в 05:02
Скоро в Италии наши будут во всех клубах !
vpw6m67sjrka
vpw6m67sjrka
сегодня в 04:26
Надо Венеции теперь всех в стыках угондолить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:07
Тут только можно пожелать Денису удачи и попадание в Серию А .
Gahi
Gahi
сегодня в 01:02
Хочется пожелать Черышеву и его команде добиться успеха. Удачи
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