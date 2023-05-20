«Венеция», за которую играет Черышев, попала в плей-офф за выход в Серию А

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сегодня, 00:55

Завершился последний тур в Серии B.

«Венеция», за которую выступает российский полузащитник , пробилась в плей-офф за выход в Серию А. Команда экс-тренера «Спартака» уступила в гостевом поединке 38-го тура «Парме» (1:2). Клуб с 49 очками занял в итоге 8-е место. Коллектив опередил по дополнительным показателям «Палермо», у которого такое же количество баллов («розово-чёрные» на своём поле не смогли обыграть «Брешию», сыграв вничью 2:2).

Также за выход в элитный дивизион поборются «Бари», «Парма» (они заняли 3-е и 4-е места, поэтому стартуют сразу со стадии 1/2 финала), «Кальяри», «Зюдтироль» и «Реджина».