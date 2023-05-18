Гвардиола объяснил момент с Де Брюйне во время матча с «Реалом»

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0).
Во втором тайме произошёл эпизод с участием главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы и полузащитника команды Кевина Де Брюйне. Специалист эмоционально отреагировал на потерю мяча бельгийцем, после чего хавбек крикнул в адрес наставника: «Заткнись, заткнись».
Гвардиола после игры прокомментировал:
При счёте 2:0 мы сильно торопились. Сразу после перерыва [Илкай] Гюндоган потерял мяч, Кевин сделал три передачи, в которых не было необходимости, мы много торопились, когда наоборот нужно было играть проще.