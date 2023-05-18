Гвардиола объяснил момент с Де Брюйне во время матча с «Реалом»

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вчера, 19:46

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0).

Во втором тайме произошёл эпизод с участием главного тренера «горожан» и полузащитника команды . Специалист эмоционально отреагировал на потерю мяча бельгийцем, после чего хавбек крикнул в адрес наставника: «Заткнись, заткнись».

Гвардиола после игры прокомментировал: