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Гвардиола объяснил момент с Де Брюйне во время матча с «Реалом»

вчера, 19:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:0).

Во втором тайме произошёл эпизод с участием главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы и полузащитника команды Кевина Де Брюйне. Специалист эмоционально отреагировал на потерю мяча бельгийцем, после чего хавбек крикнул в адрес наставника: «Заткнись, заткнись».

Гвардиола после игры прокомментировал:

При счёте 2:0 мы сильно торопились. Сразу после перерыва [Илкай] Гюндоган потерял мяч, Кевин сделал три передачи, в которых не было необходимости, мы много торопились, когда наоборот нужно было играть проще.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:58
С Иброй у него и вариантов нет, кроме как вести себя учтиво-интеллигентно, иначе каратэ…))) А вот если бы не рыжий, не видать бы Пепу финала, как свой лысый затылок…
протон
протон
вчера в 22:13
некрасиво со стороны рыжего. Пэп правильные вещи ему подсказывал а он мяч потерял в итоге. нельзя так. я бы ему подзатыльник отвесил на месте Пэпа, но Пэп просто неконфликтный и интеллигентный человек если вспомнить историю с Ибрагимовичем
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:09
Можно понять, все на нервах были, никто ни на кого не в обиде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
Ну типа "не говори под руку", то есть "под ногу"...)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 19:48
Ну заткнись уже
Гость
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