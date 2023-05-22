В концовке матча между «Валенсией» и «Реалом» произошла потасовка

В добавленное время матча 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» (1:0) произошла потасовка.
В итоге был удалён нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор. Арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа сначала показал бразильцу жёлтую карточку, а после видеопросмотра (VAR) отменил первоначальное решение, увидев, что игрок нанёс удар по лицу футболисту соперников, после чего достал из кармана красную.
Для 22-летнего форварда это удаление стало первым в карьере.
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