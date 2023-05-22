Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2022/2023

В концовке матча между «Валенсией» и «Реалом» произошла потасовка

вчера, 08:26
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В добавленное время матча 35-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» (1:0) произошла потасовка.

В итоге был удалён нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор. Арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа сначала показал бразильцу жёлтую карточку, а после видеопросмотра (VAR) отменил первоначальное решение, увидев, что игрок нанёс удар по лицу футболисту соперников, после чего достал из кармана красную.

Для 22-летнего форварда это удаление стало первым в карьере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
Сегодня, 00:51
«Кремонезе» вылетел из Серии А
21 мая
Спутница Роналду выложила видео сына игрока в футболке «Барселоны»
21 мая Фото
«Герта» вылетела из Бундеслиги
20 мая
«Венеция», за которую играет Черышев, попала в плей-офф за выход в Серию А
20 мая
«Дармштадт» вышел в Бундеслигу
19 мая
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:15
Посыпался «Реал», отсюда нервы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:38
В РПЛ 32а Соболев, в Ла лиги Вини стал в такого превращаться.
протон
протон
вчера в 15:22
А что это норм, что его минуту чувак душит?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:02, ред.
специально посмотрел отчёт, никто этого видимо уже порядочного зазнайку толком не трогал, а вот он слегка ударил валенсийца по лицу, при этом визжал, указывал и так далее, мол, смотрите как меня обижают тут, вот и вся потасовка
zooveterinar
zooveterinar ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:27
На сахарный тростник,на уборку!! Или банановых плантаций!!!🤣🤣🤣😅
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:24
Они же,к нам сюда сами едут,мы их не зовем,для нас банан,это фрукт,а для них не знаю!!😂🤣🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:14
Рановато зазвездился бегунок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:48
Мелкое хулиганство, 10 суток исправительных работ.
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов
вчера в 09:29
Я против рассизма,но на месте руководства Реала,посадил бы Винт на лавку,а то походу второй Балотелли ростёт.Надо научиться не обращать внимания на 56ов на стадионе!!!!Сейчас он вредит Реалу больше чем помогает!!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:16
Винисиус крайне эмоционален, суперзвездой ему не стать.
ДСА
ДСА
вчера в 09:12
Валенсии было за что сражаться, теперь уж не вылетят.
adekvat
adekvat
вчера в 09:01
Дали по правой щеке, подставь левую.
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:00
Давно пора было это сделать. Винисиус не первый раз нарывается на красную, но все время нарушения сходили ему с рук.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:59
Не сдержали эмоции,проигрывать то не хотелось!
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:46
Все расстроенные и на нервах после матча Лиги Чемпионов, ещё и разгром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:38
Нервы ни к чёрту, уже у многих...
собакин6762
собакин6762
вчера в 08:38
Это разве "потасовка" ?
Возьмите Соболева в Реал и драка каждый матч вам обеспечена !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 