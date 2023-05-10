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Умер первый футболист, сыгравший на 5 чемпионатах мира

вчера, 11:53

Бывший вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль умер в возрасте 93 лет.

Он был первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. На его счету мундиали 1950 года в Бразилии, 1954-го в Швейцарии, 1958-го в Швеции, 1962 в Чили и 1966-го в Англии. На чемпионатах мира он всего провёл 11 матчей. На протяжении всей карьеры игрок выступал на родине, большую часть времени отыграв в «Леоне». Карбахаль говорил, что в период с 1950 по 1954 год им интересовался мадридский «Реал».

Мексиканец удерживал единоличный рекорд по числу участий на ЧМ до 1998 года, когда по этому показателю с ним сравнялся экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус.

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