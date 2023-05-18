В финале футбольного турнира Игр Юго-Восточной Азии произошла драка

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вчера, 11:52

Завершились Игры Юго-Восточной Азии, соревнование, которое проводится каждые два года среди атлетов из стран данного региона.

В финале футбольного турнира встречались сборные Индонезии и Таиланда (2:2 после дополнительного времени и 5:2 по пенальти). При счете 2:1 игроки и тренеры команды Индонезии стали праздновать победу при счете 2:1, посчитав в определенный момент, что прозвучал финальный свисток. Однако в оставшееся время Таиланд смог сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.

Затем тренеры индонезийской команды стали высказывать претензии игрокам Таиланда. Конфликт был остановлен до счета 3:2 в дополнительное время, тогда взаимная неприязнь команд вылилась в открытый конфликт. Работники и полиция работали над тем, чтобы прекратить драку. Арбитр показал по две красные карточки каждой из команд. Азиатская конфедерация футбола изучит данный конфликт.