Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

В финале футбольного турнира Игр Юго-Восточной Азии произошла драка

вчера, 11:52

Завершились Игры Юго-Восточной Азии, соревнование, которое проводится каждые два года среди атлетов из стран данного региона.

В финале футбольного турнира встречались сборные Индонезии и Таиланда (2:2 после дополнительного времени и 5:2 по пенальти). При счете 2:1 игроки и тренеры команды Индонезии стали праздновать победу при счете 2:1, посчитав в определенный момент, что прозвучал финальный свисток. Однако в оставшееся время Таиланд смог сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.

Затем тренеры индонезийской команды стали высказывать претензии игрокам Таиланда. Конфликт был остановлен до счета 3:2 в дополнительное время, тогда взаимная неприязнь команд вылилась в открытый конфликт. Работники и полиция работали над тем, чтобы прекратить драку. Арбитр показал по две красные карточки каждой из команд. Азиатская конфедерация футбола изучит данный конфликт.

В финале футбольного турнира Игр Юго-Восточной Азии произошла драка

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Болельщик «Лутона» напал на игрока «Сандерленда» во время матча
Вчера, 12:15 Фото
Умер бывший защитник «Барселоны» и экс-капитан сборной Испании Оливелья
15 мая
«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Крыльями Советов»
14 мая
Воспитанник «Спартака» скончался после ДТП
12 мая
Умер первый футболист, сыгравший на 5 чемпионатах мира
10 мая
На секторе болельщиков «Осасуны» возник пожар во время финала Кубка Испании
07 мая
Сортировать
Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 17:49
Кто выиграл-то в итоге?
Gahi
Gahi
вчера в 16:37
Этот футбольный матч действительно оказался одним из жарких в прямом и переносном смысле в стране азиатского региона. Перегрелись ребята не на шутку, горячим выдался финал двухлетней подготовки.
adekvat
adekvat
вчера в 16:12
Они Россиян так заманивают в свою федерацию.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:11
Красные с желтыми... Ясно, что русские виноваты :((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:00
Наших футбольных арбитров туда лучше не пускать!
Дорога в один конец!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13, ред.
В этом компоненте наши бы точно составили достойную конкуренцию - есть свои проверенные "бойцы")))
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:39
отнюдь..ПЛОХО там-где нас нет!))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:00
Разгорячились игроки и тренеры - бывает!
Сп62
Сп62
вчера в 12:43
Хорошо, что мы не там.
mmhsf73vj5yb
mmhsf73vj5yb
вчера в 12:21
Победа в финале футбольного турнира нокаутом это очень круто!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 