Воспитанник «Спартака» скончался после ДТП

Воспитанник «Спартака» Александр Каракин скончался в результате смертельного ДТП.
Эпизод произошел на Минском шоссе, бывший футболист не был пристегнут. Сообщается, что главной причиной смертельной аварии стали шины, стоявшие на Nissan GTR экс-игрока — они были предназначены для гонок на треке.
После аварии врачи несколько часов боролись за жизнь Каракина, но спасти его они не смогли. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, рёбер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракин умер в больнице.