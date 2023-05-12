Воспитанник «Спартака» скончался после ДТП

1683884044

сегодня, 12:34

Воспитанник «Спартака» скончался в результате смертельного ДТП .

Эпизод произошел на Минском шоссе, бывший футболист не был пристегнут. Сообщается, что главной причиной смертельной аварии стали шины, стоявшие на Nissan GTR экс-игрока — они были предназначены для гонок на треке.

После аварии врачи несколько часов боролись за жизнь Каракина, но спасти его они не смогли. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, рёбер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракин умер в больнице.