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Воспитанник «Спартака» скончался после ДТП

сегодня, 12:34

Воспитанник «Спартака» Александр Каракин скончался в результате смертельного ДТП.

Эпизод произошел на Минском шоссе, бывший футболист не был пристегнут. Сообщается, что главной причиной смертельной аварии стали шины, стоявшие на Nissan GTR экс-игрока — они были предназначены для гонок на треке.

После аварии врачи несколько часов боролись за жизнь Каракина, но спасти его они не смогли. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, рёбер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Каракин умер в больнице.

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