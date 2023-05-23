Футболист «Реала» может продолжить карьеру в клубе «Аль-Хиляль»

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вчера, 13:26

Нападающий «Реала» может ближайшим летом перейти в «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт бельгийца со «сливочными» рассчитан до 2024 года, клуб из Мадрида хочет заработать на продаже футболиста. По слухам, сам Азар не желает покидать «Реал».

Известно, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.