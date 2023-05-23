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Футболист «Реала» может продолжить карьеру в клубе «Аль-Хиляль»

вчера, 13:26

Нападающий «Реала» Эден Азар может ближайшим летом перейти в «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт бельгийца со «сливочными» рассчитан до 2024 года, клуб из Мадрида хочет заработать на продаже футболиста. По слухам, сам Азар не желает покидать «Реал».

Известно, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 16:58
И не только в Европе, в других странах тоже.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:42
Проблема Азара и подобных игроков кроется в психологии. Азар перешел в Реал, сбылась его мечта, и на этом требования к себе снижаются, теряется мотивация, появляется расслабленность, отсюда столько травм, отсюда такая форма игрока.

Сколько талантливых молодых футболистов, переходя в топ клуб, думают, что в этот момент все сделано, что он достиг того чего хотел, и требования к себе снижаются. А потом этих клубы обвиняют в том, что они погубили молодой талант, хотя в 80-90% случаев, вина лежит на футболисте.
ZenCh1
ZenCh1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:27
Вот если бы он стряхнул пыль с себя и привел свою форму в порядок, то мог бы и попылить в Европе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:11
Скорее он уже пылью покрылся на лавке.
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Азар еще может пару годиков попылить на поле...
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