Футболист «Реала» может продолжить карьеру в клубе «Аль-Хиляль»

Нападающий «Реала» Эден Азар может ближайшим летом перейти в «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.
Контракт бельгийца со «сливочными» рассчитан до 2024 года, клуб из Мадрида хочет заработать на продаже футболиста. По слухам, сам Азар не желает покидать «Реал».
Известно, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.
Сколько талантливых молодых футболистов, переходя в топ клуб, думают, что в этот момент все сделано, что он достиг того чего хотел, и требования к себе снижаются. А потом этих клубы обвиняют в том, что они погубили молодой талант, хотя в 80-90% случаев, вина лежит на футболисте.
Сколько талантливых молодых футболистов, переходя в топ клуб, думают, что в этот момент все сделано, что он достиг того чего хотел, и требования к себе снижаются. А потом этих клубы обвиняют в том, что они погубили молодой талант, хотя в 80-90% случаев, вина лежит на футболисте.