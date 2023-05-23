«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Неймаром

1684827978

вчера, 10:46

«Манчестер Юнайтед» планирует начать сотрудничество с нападающим ПСЖ .

«Дьяволы» уже начали общаться с игроком на тему возможного трансфера. Парижане планируют расстаться с бразильцем, поскольку он не смог помочь команде достичь желаемых результатов. МЮ намерен взять футболиста в аренду, ПСЖ рассматривает лишь вариант с продажей.