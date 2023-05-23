«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Неймаром

«Манчестер Юнайтед» планирует начать сотрудничество с нападающим ПСЖ Неймаром.
«Дьяволы» уже начали общаться с игроком на тему возможного трансфера. Парижане планируют расстаться с бразильцем, поскольку он не смог помочь команде достичь желаемых результатов. МЮ намерен взять футболиста в аренду, ПСЖ рассматривает лишь вариант с продажей.
Неймаром интересуется и другой клуб АПЛ.
А по делу скажу, что Ней это игрок фасона Криша. Все мы прекрасно помним, что вышло из отношений Криша и ЭТХ. Тут однозначное - НЕ ВЕРЮ!!!
Не пойдет Неймар в М.Ю., потому что не позовут. ЭТХ строит совершенно другой тип команды. Минимум импровизации, максимум тренерских установок. В этом он чем-то напоминает Гвардиолу.
А по делу скажу, что Ней это игрок фасона Криша. Все мы прекрасно помним, что вышло из отношений Криша и ЭТХ. Тут однозначное - НЕ ВЕРЮ!!!
Не пойдет Неймар в М.Ю., потому что не позовут. ЭТХ строит совершенно другой тип команды. Минимум импровизации, максимум тренерских установок. В этом он чем-то напоминает Гвардиолу.
Тен Хаг не работает с теми, кто не сидит в ежовых рукавицах.
Тен Хаг не работает с теми, кто не сидит в ежовых рукавицах.
Узнает чем отличается балет от футбола!))
Узнает чем отличается балет от футбола!))
Если не всегда будет в лазарете.
Если не всегда будет в лазарете.
Он бы доказал многое Месси
Он бы доказал многое Месси