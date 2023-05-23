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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Неймаром

вчера, 10:46

«Манчестер Юнайтед» планирует начать сотрудничество с нападающим ПСЖ Неймаром.

«Дьяволы» уже начали общаться с игроком на тему возможного трансфера. Парижане планируют расстаться с бразильцем, поскольку он не смог помочь команде достичь желаемых результатов. МЮ намерен взять футболиста в аренду, ПСЖ рассматривает лишь вариант с продажей.

Неймаром интересуется и другой клуб АПЛ.

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:09
Было не плохо узнать источник данной новости...
А по делу скажу, что Ней это игрок фасона Криша. Все мы прекрасно помним, что вышло из отношений Криша и ЭТХ. Тут однозначное - НЕ ВЕРЮ!!!
Не пойдет Неймар в М.Ю., потому что не позовут. ЭТХ строит совершенно другой тип команды. Минимум импровизации, максимум тренерских установок. В этом он чем-то напоминает Гвардиолу.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:15
Сотрудничество разве что в виде игры в казино от имени Ман Ю.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:57
Утка наверно. ЭТХ не любит капризных игроков. Если только не гонять Неймара.)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:56
Слишком дорого даже для Манчестер Юнайтед.
2pgg4sjfse45
2pgg4sjfse45
вчера в 12:21
Зря они это делают
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:16
Уговаривают Неймара к ним не переходить.
SHEARER
SHEARER ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:28
С чего ты взял что они мои? Я терпеть не могу Реал Мадрид!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 11:27, ред.
А ваши звёзды (Бейл и Азар) в Ла Лиге из лазарета вылезли ?
SHEARER
SHEARER
вчера в 11:19
В АПЛ с лазаретов вылезать не будет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:16
Только не в МЮ.
Тен Хаг не работает с теми, кто не сидит в ежовых рукавицах.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:12
Пусть идет в МЮ.
Узнает чем отличается балет от футбола!))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:08
Будет интересно за ним понаблюдать в Англии.
Если не всегда будет в лазарете.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:04
Было бы очень круто.
Он бы доказал многое Месси
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:00
Очень интересно чем всё это закончится. Авось.
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