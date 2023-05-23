Два игрока «Барселоны» могут пополнить состав «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться двумя футболистами «Барселоны».
Речь идет о полузащитнике Френки Де Йонге и защитнике Рональде Араухо. В этих трансферах лично заинтересован главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг. Каталонцы не собираются расставаться с этими игроками.
Ранее сообщалось, что МЮ хочет приобрести нападающего ПСЖ.
Ты первый подвернулся под руку, мну и сказал.
Увижу его и ему скажу, что прения в перегибе...
Если честно сказать здесь у меня вопрос только к "станичнику", но его я задавать не буду, просто не ставя в игнор его игнорирую.
Мну отошел от споров, это в прошлом...)))
Удачи.
Ты первый подвернулся под руку, мну и сказал.
Увижу его и ему скажу, что прения в перегибе...
Если честно сказать здесь у меня вопрос только к "станичнику", но его я задавать не буду, просто не ставя в игнор его игнорирую.
Мну отошел от споров, это в прошлом...)))
Удачи.
Есть такой анекдот:
- Пойдём, кум, в клуб стройотрядовских бить?
- А что, если они нас?
- А нас-то за шо?
P.S. Заметь, что просто так я тебе об этом не говорил, сказал только тогда когда ты мне советы начал давать насчёт этого пользователя и мне не понравился однобокий подход к данному вопросу. То есть одному можно и ему поддержка, а другому ата-та нельзя.
Так, что не делай так, что бы претензий были. Надеюсь без обид.
Есть такой анекдот:
- Пойдём, кум, в клуб стройотрядовских бить?
- А что, если они нас?
- А нас-то за шо?
P.S. Заметь, что просто так я тебе об этом не говорил, сказал только тогда когда ты мне советы начал давать насчёт этого пользователя и мне не понравился однобокий подход к данному вопросу. То есть одному можно и ему поддержка, а другому ата-та нельзя.
Так, что не делай так, что бы претензий были. Надеюсь без обид.
Может где твой посыл и не понравился...
Может где твой посыл и не понравился...
Я к примеру ставлю лайки только тогда когда прочитаю и согласен с комментарием.
Никогда не ставлю лайки только из-за хороших отношении не глядя.
Считаю это преступлением по отношению своего же собственного мнения, так как некоторые комментария могут быть полностью противоположны твоего мнения, даже у тех с кем ты в хороших отношениях.
Предпочитаю думать, а потом делать, а не сделать, а потом думать, что я натворил.
Я к примеру ставлю лайки только тогда когда прочитаю и согласен с комментарием.
Никогда не ставлю лайки только из-за хороших отношении не глядя.
Считаю это преступлением по отношению своего же собственного мнения, так как некоторые комментария могут быть полностью противоположны твоего мнения, даже у тех с кем ты в хороших отношениях.
Предпочитаю думать, а потом делать, а не сделать, а потом думать, что я натворил.