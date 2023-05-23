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Два игрока «Барселоны» могут пополнить состав «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:57

«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться двумя футболистами «Барселоны».

Речь идет о полузащитнике Френки Де Йонге и защитнике Рональде Араухо. В этих трансферах лично заинтересован главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг. Каталонцы не собираются расставаться с этими игроками.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет приобрести нападающего ПСЖ.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:39
Вполне отличный выбор из того что там есть. И Барса могла бы и о Месси помечтать даже.
galem72
galem72 ответ собакин6762 (раскрыть)
вчера в 12:17
Речь идёт о 24-летнем ЦБ и 26-летнем ЦПЗ. О каких "старпёрах" ты говоришь?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:07
По чесноку, без обид.
Ты первый подвернулся под руку, мну и сказал.
Увижу его и ему скажу, что прения в перегибе...
Если честно сказать здесь у меня вопрос только к "станичнику", но его я задавать не буду, просто не ставя в игнор его игнорирую.
Мну отошел от споров, это в прошлом...)))
Удачи.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Я лишь сказал так как есть, а нравится или нет это уже тебе решать.
Есть такой анекдот:
- Пойдём, кум, в клуб стройотрядовских бить?
- А что, если они нас?
- А нас-то за шо?

P.S. Заметь, что просто так я тебе об этом не говорил, сказал только тогда когда ты мне советы начал давать насчёт этого пользователя и мне не понравился однобокий подход к данному вопросу. То есть одному можно и ему поддержка, а другому ата-та нельзя.
Так, что не делай так, что бы претензий были. Надеюсь без обид.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:48
Посмотрю после обеда, чересчур ты серьёзные обвинения мну предъявляешь...
Может где твой посыл и не понравился...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:26
Так я не говорю про ваши беседы или то, что ты ему ставишь лайки когда тебе понравился комментарий по какой то теме, я конкретно сказал про те лайки и поддержку когда он про меня гадости писал.

Я к примеру ставлю лайки только тогда когда прочитаю и согласен с комментарием.
Никогда не ставлю лайки только из-за хороших отношении не глядя.
Считаю это преступлением по отношению своего же собственного мнения, так как некоторые комментария могут быть полностью противоположны твоего мнения, даже у тех с кем ты в хороших отношениях.
Предпочитаю думать, а потом делать, а не сделать, а потом думать, что я натворил.
собакин6762
собакин6762
вчера в 11:20
Похоже МЮ хочет собрать звездную команду старперов !
gq2rb8s9yxad
gq2rb8s9yxad
вчера в 11:17
Сгодились бы дьяволам эти фраерки
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