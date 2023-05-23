Два игрока «Барселоны» могут пополнить состав «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:57

«Манчестер Юнайтед» планирует усилиться двумя футболистами «Барселоны».

Речь идет о полузащитнике и защитнике . В этих трансферах лично заинтересован главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг. Каталонцы не собираются расставаться с этими игроками.