Н'Дика может остаться в «Айнтрахте»

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше высказался о возможном уходе защитника Обите Н'Дика из коллектива.
Ему хорошо в нашей команде, он знает, чего здесь можно достичь. Да, он вполне мог бы остаться у нас и подписать новый контракт.
Известно, что футболист может продолжить карьеру в Англии.
В Вашу тему с Протоном я не вникал, Вы оба много пишите... По его поддержке. Если я поставил лайк значит что то понравилось, тебе тоже кстати ставил)
С Протоном разговор у нас был и большой, но по биологии, химии, астрономии...., естествознанию... Мне он в этом плане интересен.
В Вашу тему с Протоном я не вникал, Вы оба много пишите... По его поддержке. Если я поставил лайк значит что то понравилось, тебе тоже кстати ставил)
С Протоном разговор у нас был и большой, но по биологии, химии, астрономии...., естествознанию... Мне он в этом плане интересен.
Это комплимент в его сторону.
Да и что то не заметил, что ты ему говоришь, что бы он отстал от Байкала, наоборот ты его поддерживаешь и лайки ему ставишь, когда он пакости про меня пишет.
Если пытаешься быть объективным, то будь таким не на половину.
Это комплимент в его сторону.
Да и что то не заметил, что ты ему говоришь, что бы он отстал от Байкала, наоборот ты его поддерживаешь и лайки ему ставишь, когда он пакости про меня пишет.
Если пытаешься быть объективным, то будь таким не на половину.
Ждем решения соккеровского Кремля и едем дальше.
Аминь.
Ждем решения соккеровского Кремля и едем дальше.
Аминь.
Поверь мне хотя бы раз. Забудь Протона делай свое дело, тем более у тебя оно отлично получается. И будет очень солидно.
Твой самый весомый аргумент Протону это твое 1 место в КП.
Удачи. ТЧК)
Поверь мне хотя бы раз. Забудь Протона делай свое дело, тем более у тебя оно отлично получается. И будет очень солидно.
Твой самый весомый аргумент Протону это твое 1 место в КП.
Удачи. ТЧК)
Удачи.
Удачи.