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Н'Дика может остаться в «Айнтрахте»

вчера, 09:53

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше высказался о возможном уходе защитника Обите Н'Дика из коллектива.

Ему хорошо в нашей команде, он знает, чего здесь можно достичь. Да, он вполне мог бы остаться у нас и подписать новый контракт.

Известно, что футболист может продолжить карьеру в Англии.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:08
Да брось ты... Особенно за лайки, их я ставлю многим, даже тем кто мне не ставит.
В Вашу тему с Протоном я не вникал, Вы оба много пишите... По его поддержке. Если я поставил лайк значит что то понравилось, тебе тоже кстати ставил)
С Протоном разговор у нас был и большой, но по биологии, химии, астрономии...., естествознанию... Мне он в этом плане интересен.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:23
Так ладно если бы я пакости писал в его сторону, а я наоборот говорю, что он красавчик, красиво всё сделал!!!
Это комплимент в его сторону.

Да и что то не заметил, что ты ему говоришь, что бы он отстал от Байкала, наоборот ты его поддерживаешь и лайки ему ставишь, когда он пакости про меня пишет.
Если пытаешься быть объективным, то будь таким не на половину.
shlomo
shlomo
вчера в 10:20
Мог бы... но наверное нашел что то получше.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:17
Всё. По этой теме вопрос от мну закрыт.
Ждем решения соккеровского Кремля и едем дальше.
Аминь.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 10:14
Привет Байкал!

Поверь мне хотя бы раз. Забудь Протона делай свое дело, тем более у тебя оно отлично получается. И будет очень солидно.
Твой самый весомый аргумент Протону это твое 1 место в КП.
Удачи. ТЧК)
uav3wygxrvs6
uav3wygxrvs6 ответ njz2gh45fdsu (раскрыть)
вчера в 10:07
Вам виднее.
Удачи.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:03
Хороший молодой защитник, с перспективой...
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