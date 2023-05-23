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«Ювентус» не собирается продавать Влаховича

вчера, 08:42

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал о нежелании клуба расставаться с нападающим Душаном Влаховичем.

Могу сказать, что Душан Влахович не продается. Мы довольны его работой на команду. Мы доверяем ему.

Ранее сообщалось, что серб может продолжить карьеру в Германии.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:26
Когда говорят, что не собираются продавать игрока, это значит, что хотят продать игрока подороже.
Байкал-38
Байкал-38 ответ t66sqvfkh686 (раскрыть)
вчера в 09:21
Я с чани в одной группе и так же заметил его "скачок" в выигранных очках, посмотрел у удивился завышенным коэффициентам.
Я не стал делать на эти ставки так как предположил, что в итоге их могут откатить, ну и просто было интересно, что будет дальше.
Сообщать тоже не стал, пусть думаю поиграет.
Но здесь сработала "медвежья услуга" от друга чани протона.
Что преследовал протон ему самому только известно, но даже чани заметил, что это протон руководствовался "какими-то меркантильными интересами".
Кстати протон тоже находится в нашей группе, возможно заострив на странных выигрышах внимания он хотел согласно его тактике в конце месяца побороться за первые два места в группе.
Одним словом интриги!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:21
Добрый день.
Был сделан возврат по матчу, из-за завышенных коэффициентов.
Пока что убрали такой тип ставок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:00
Доброго времени суток Всем .
Пожалуйста объясните мне , по какой такой причине вы убрали мою выигрышную по всем правилам ставку.
Гость
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