Альба уйдёт из «Барселоны» по окончании текущего сезона

«Барселона» объявила об уходе из команды защитника Жорди Альбы по окончании нынешнего сезона.
Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.
Полузащитник Серхио Бускетс также покинет коллектив.
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