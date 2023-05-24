Альба уйдёт из «Барселоны» по окончании текущего сезона

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вчера, 15:30

«Барселона» объявила об уходе из команды защитника по окончании нынешнего сезона.

Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Полузащитник Серхио Бускетс также покинет коллектив.