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Альба уйдёт из «Барселоны» по окончании текущего сезона

вчера, 15:30

«Барселона» объявила об уходе из команды защитника Жорди Альбы по окончании нынешнего сезона.

Контракт футболиста с каталонцами рассчитан до 2024 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Полузащитник Серхио Бускетс также покинет коллектив.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 21:15
Ну вот , команда для перехода в чемпионат Саудовской Аравии полностью и сформирована : Месси , Бускетс , Альба !
протон
протон
вчера в 21:06
Понятное дело, что его зарплата была проблемой для Барсы и поэтому можно сказать они его вынудили уйти. С легендами прощаться нужно не так. В любом случае огромная благодарность Жорди за великолепную игру , удачи Легенда
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:43
Конечно с такой огромной зарплатой держать ветерана никто бы не стал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:48
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:44
    От шлака надо избавиться
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ a-league (раскрыть)
    вчера в 16:18
    Посмотрим что можно сделать в этом плане.
    a-league
    a-league ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 16:10, ред.
    А какой на данный момент самый высокий из уже отыгранных по типу "счёт" ? Может во вкладку рейтингов добавить такую информацию, чтобы вопросов похожих больше не задавали ?
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ a-league (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Добрый день.

    Медали даются за самые высокие угаданные коэффициенты по каждому типу ставок, остаются на вечное хранение и хранятся в истории ставок и в любой линии.
    a-league
    a-league
    вчера в 15:51, ред.
    Православные, ктонить может объяснить алгоритм/логику развешивания медалек за выигранные коэффициенты ?
    Гость
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