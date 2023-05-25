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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Моуриньо готов возглавить ПСЖ

вчера, 13:43

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов возглавить ПСЖ.

Португальский специалист примет предложение парижан, если оно поступит.

Ожидается, что Кристоф Гальтье покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:56, ред.
А вот на это очень хотелось бы посмотреть. ПСЖ умеет ломать тренеров, а Моуринью умеет ломать звездных игроков. Вот и посмотрим кто кого. Хотя скорее всего все будет намного проще и банальнее: "особенный" начнет устанавливать свои порядки, неприкасаемые футболисты начнут жаловаться руководству, шантажируя своим уходом из команды, руководство увольняет Жозе, выплачивая ему кругленькую сумму неустойки. В итоге: Моуринью в выигрыше, срубив нормально бабла за короткий срок, игроки довольны, избавившись от ненавистного тирана, ПСЖ опять в поисках тренера...
shlomo
shlomo ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Если Месси уйдет, то остаются черепашка, Неймар, Рамос...ну, это в первую очередь...В ПСЖ есть такое ощущение, что погоду в клубе делают в раздевалке и даже не при участии тренера...
7h7jz2t7rykb
7h7jz2t7rykb
вчера в 15:55
Хотелось бы на это посмотреть, подсадит парижан на оборону
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:37
От каких именно звёзд?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:03
Если это правда - то ингредиенты для "гремучей смеси" готовы...)))
vvyfksbfr7un
vvyfksbfr7un
вчера в 14:39
Опять лапшу вешает...
Он уже давно средний тренер
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:37
Моуриньо умеет выжимать из команд результат. Но, велика вероятность, что у него не получится. По вине клуба, погоды, болбоев...
shlomo
shlomo
вчера в 14:15
Я сейчас тоже работаю, но если предложение поступит - соглашусь...... :)))))

Маур крут конечно, много чего добился, дисциплина, тактика, звездные команды, игроки, но за всю карьеру я так и не увидел у него легкой красивой командной игры (Пеп после Барсы уже построил второй такой проект МС....).

Ну а так что, может и не потянуть... потому что трудно дисциплинировать избалованных парижских звёзд. Сейчас уже дорогие игроки намного значимее для клуба, чем тренер, поэтому они плевать хотели на установки тренера дисциплину, а без дисциплины, игра у Моуриньо или Симеоне не пойдёт, тут нужны чёткие слаженные действия, которые парижане не будут делать, ну или сначала избавиться от "некоторых звезд" остальные будут работать....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:46
Все таки уговорили в ПСЖ!!!
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