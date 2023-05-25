Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов возглавить ПСЖ.
Португальский специалист примет предложение парижан, если оно поступит.
Ожидается, что Кристоф Гальтье покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов возглавить ПСЖ.
Португальский специалист примет предложение парижан, если оно поступит.
Ожидается, что Кристоф Гальтье покинет ПСЖ после окончания нынешнего сезона.
Маур крут конечно, много чего добился, дисциплина, тактика, звездные команды, игроки, но за всю карьеру я так и не увидел у него легкой красивой командной игры (Пеп после Барсы уже построил второй такой проект МС....).
Ну а так что, может и не потянуть... потому что трудно дисциплинировать избалованных парижских звёзд. Сейчас уже дорогие игроки намного значимее для клуба, чем тренер, поэтому они плевать хотели на установки тренера дисциплину, а без дисциплины, игра у Моуриньо или Симеоне не пойдёт, тут нужны чёткие слаженные действия, которые парижане не будут делать, ну или сначала избавиться от "некоторых звезд" остальные будут работать....
Маур крут конечно, много чего добился, дисциплина, тактика, звездные команды, игроки, но за всю карьеру я так и не увидел у него легкой красивой командной игры (Пеп после Барсы уже построил второй такой проект МС....).
Ну а так что, может и не потянуть... потому что трудно дисциплинировать избалованных парижских звёзд. Сейчас уже дорогие игроки намного значимее для клуба, чем тренер, поэтому они плевать хотели на установки тренера дисциплину, а без дисциплины, игра у Моуриньо или Симеоне не пойдёт, тут нужны чёткие слаженные действия, которые парижане не будут делать, ну или сначала избавиться от "некоторых звезд" остальные будут работать....