Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Спаллетти не планирует тренировать в сезоне 2023/24

вчера, 13:06

Лучано Спаллетти покинет должность главного тренера «Наполи» после окончания нынешнего сезона.

Итальянский специалист намерен взять отдых. Он не будет тренировать команды или сборные в сезоне 2023/24.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо отреагировал на слухи об интересе со стороны ПСЖ
Сегодня, 07:02
Поттер является фаворитом на пост главного тренера «Ниццы»
Сегодня, 06:51
Женезио будет тренировать «Ренн» в следующем сезоне
Сегодня, 02:51
Тудор решил покинуть «Марсель»
Сегодня, 02:17
СлухиЗидан отказался от предложения «Аль-Насра»
Вчера, 23:47
Слухи«Тоттенхэм» обратился к кандидатуре главного тренера «Селтика»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Germann
Germann
вчера в 19:23
Возможно он и прав, он ни САФ и не Зидан и штамповать победные сезоны пачками - скорее всего не его удел... Он выдал пиковый сезон к которому шел всю жизнь и при той концентрации которая для этого понадобилась, вполне вероятно что он сейчас - опустошен...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:21
Ну значит точно в РПЛ переходит...
ddr9fesq2jtm
ddr9fesq2jtm
вчера в 14:05
Лысому и так на газпрёмовскую пенсию неплохо живётся
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:25
Может и правильно, всех денег не заработать...
А если поступит достойное предложение, отпуск можно перенести.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 