Спаллетти не планирует тренировать в сезоне 2023/24

Лучано Спаллетти покинет должность главного тренера «Наполи» после окончания нынешнего сезона.
Итальянский специалист намерен взять отдых. Он не будет тренировать команды или сборные в сезоне 2023/24.
Лучано Спаллетти покинет должность главного тренера «Наполи» после окончания нынешнего сезона.
Итальянский специалист намерен взять отдых. Он не будет тренировать команды или сборные в сезоне 2023/24.
А если поступит достойное предложение, отпуск можно перенести.
А если поступит достойное предложение, отпуск можно перенести.