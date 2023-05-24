Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Наполи»

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вчера, 14:34

Главный тренер «Наполи» может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Экс-наставник «Барселоны» и сборной Испании готов возглавить эту команду. Ранее испанец отказался от работы в «Челси», поскольку проект пришелся ему не по душе.

Энрике также ранее тренировал «Рому», рулевой любит Италию, у него там много друзей. На данный момент руководство «Наполи» и испанец пока что не обсуждали возможное сотрудничество, список кандидатов на пост тренера неаполитанцев очень велик.