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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Наполи»

вчера, 14:34

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть команду по окончании текущего сезона.

Экс-наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике готов возглавить эту команду. Ранее испанец отказался от работы в «Челси», поскольку проект пришелся ему не по душе.

Энрике также ранее тренировал «Рому», рулевой любит Италию, у него там много друзей. На данный момент руководство «Наполи» и испанец пока что не обсуждали возможное сотрудничество, список кандидатов на пост тренера неаполитанцев очень велик.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38
Щас деньжат подкинут и Спал останется.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:35
Все может быть,а может и нет,пока еще наверное рано,о чем говорить,может Спаллетти еще останется,мало,ли вдруг?!!
sar58jp3c2da
sar58jp3c2da
вчера в 16:08
В Неаполе уже толку не будет
112910415
112910415
вчера в 16:00
Этот парень дело знает
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:36, ред.
Энрике неплохой специалист.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 15:29
Навряд ли это хорошая идея. Наполи разберут по запчастям в летнее ТО, а значит придется искать новых игроков если будет стоять задача закончить чемп в топ 4 и не факт что получится...
dok66
dok66
вчера в 15:26
Не думаю , что список претендентов очень велик , но он точно есть . Энрике - не самый худший .
sova147
sova147
вчера в 15:16
Неужели Спаллетти себя изчерпал!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:15
Он и отправит Наполи в Серию С
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:10
А почему спаллети уходит?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:09
На мой взгляд этот вариант лучше, чем старый чёрт из Аталанты.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:06
Сейчас много хотят, много кто может возглавить Наполи, но сам результат мы увидим потом.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:57
Как вариант.
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