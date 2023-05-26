Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» не делала предложений Месси. Лео рассказал об этом игрокам

вчера, 11:54

«Барселона» ещё не делала официальных предложений по контракту нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом Лео сообщил своим бывшим партнёрам по каталонскому клубу.

После досрочного завоевания чемпионства футболисты «сине-гранатовых» получили несколько дней выходных. Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхио Роберто отправились в Париж, где встретились с Месси.

Во время ужина в одном из ресторанов игроки «Барселоны» задали Лионелю вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб, на что Лео ответил, что ещё не получил официальных предложений от «сине-гранатовых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДи Мария может оказаться в «Барселоне» в случае трансфера Месси
Сегодня, 10:38
СлухиТоп-клубы следят за талантом из «Зальцбурга»
Сегодня, 09:48
Артета раскрыл планы «Арсенала» на летнее трансферное окно
Сегодня, 07:08
«Барселона» хочет подписать Карраско
Сегодня, 06:46
Анчелотти хочет, чтобы «Реал» купил Кейна
Сегодня, 04:25
Асенсио ведёт переговоры с ПСЖ
Сегодня, 01:08
Сортировать
Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:35
В 2017 году он подписал четырехлетний контракт на общую сумму почти в 600 миллионов. Вычитаем налоги, т.е. почти половину, делим на 4 и получаем годовой оклад порядка 70 миллионов.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:49
Да ну, нет…какие 70 млн в Барселоне. Прочел и ознакомился ради интереса испанские норм источники, таких цифр и близко нет нигде
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:25
Не стоило из за такой мелочи, так серьёзно наказывать средства связи.)))
Rattlehead
Rattlehead ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:40
Около 70 после вычета налогов.
lotsman
lotsman
вчера в 18:25
Официального предложения нет. Пока только сплетни.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 18:23
Откуда такая инфа о чем они говорили в рестике я в шоке))))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 17:29
Значительно меньше ЗП в ПСЖ?
В ПСЖ он зарабатывает 40 млн.евро за сезон, а сколько тогда он получал в Барселоне, разве не 35 млн?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:15
Добрый день уважаемый!
Пять секунд были в "игноре", мой телефон получил выговор))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:11
Месси играет на нервах арабов...
амурец
амурец
вчера в 15:31
И Барселоне не нужен
Rattlehead
Rattlehead ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:41
Он согласился снизить з/п на 50 процентов, если что. В ПСЖ он получает значительно меньше того, что платила ему Барса, так что разговоры о том, что он выбрал деньги просто смешны.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:18
Барсселона в кои то веке решила верное и отказала жадному Лепрекону
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:12
Странно, Барселона регулярно набирает всякий шлак в кредит, а вернуть легенду не может…
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:52
Месси выбрал деньги и побежал в Париж, а ведь не согласился когда Барселона была на грани банкрота, когда предложили ему на снижения зарплаты, вот она любовь к Барселоне которая сделала из него человека, когда все отвернулись от него из-за низкого роста. Месси побежит и в Аравию если предложат ему больше денег чем ПСЖ. Где деньги там Месси.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:45
Ньюэллс Олд Бойз - вот это было бы эпичное продолжение карьеры, вернее, её завершение.
собакин6762
собакин6762
вчера в 13:06
Вот и сказочке конец !
drug01
drug01
вчера в 13:04
А он вероятно это ждёт!!!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:04
Да кому он нужен?
mqhn6hku2qg4
mqhn6hku2qg4
вчера в 12:35
Это не трагедия...
Трагедия, когда такое предложение последует.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:20
ПСЖ сделает ему очередное предложение раньше Барсы... Месси ещё не "уехал" из Парижа.. Мы многого не знаем... Месси не болтлив... Остальное - догадки "всезнаек"... Развязка близка...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:08
Официального предложения не было, зато "уток" выпущено немерено.
Elliada
Elliada
вчера в 12:03
Как я и говорил, Барселона не хочет возвращения Месси. Просто популистские заявления и всё. Главное, как политикам, наобещать, а потом всю вину на обстоятельства свалить и всё. Когда прояснится будущее Месси, в Барселоне скажут, что они хотели вернуть Месси, но он решил по-другому.

Месси не стоит ждать предложения от Барселоны, а нужно подумать о других вариантах продолжения карьеры. Может, когда-нибудь он вернется в Барселону, но не в качестве игрока.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 