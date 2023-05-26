«Барселона» не делала предложений Месси. Лео рассказал об этом игрокам

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вчера, 11:54

«Барселона» ещё не делала официальных предложений по контракту нападающему ПСЖ . Об этом Лео сообщил своим бывшим партнёрам по каталонскому клубу.

После досрочного завоевания чемпионства футболисты «сине-гранатовых» получили несколько дней выходных. , и отправились в Париж, где встретились с Месси.

Во время ужина в одном из ресторанов игроки «Барселоны» задали Лионелю вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб, на что Лео ответил, что ещё не получил официальных предложений от «сине-гранатовых».