«Барселона» не делала предложений Месси. Лео рассказал об этом игрокам

«Барселона» ещё не делала официальных предложений по контракту нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом Лео сообщил своим бывшим партнёрам по каталонскому клубу.
После досрочного завоевания чемпионства футболисты «сине-гранатовых» получили несколько дней выходных. Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхио Роберто отправились в Париж, где встретились с Месси.
Во время ужина в одном из ресторанов игроки «Барселоны» задали Лионелю вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб, на что Лео ответил, что ещё не получил официальных предложений от «сине-гранатовых».
Месси не стоит ждать предложения от Барселоны, а нужно подумать о других вариантах продолжения карьеры. Может, когда-нибудь он вернется в Барселону, но не в качестве игрока.
Месси не стоит ждать предложения от Барселоны, а нужно подумать о других вариантах продолжения карьеры. Может, когда-нибудь он вернется в Барселону, но не в качестве игрока.