Мане не будет принимать предложения других клубов этим летом

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вчера, 08:24

Нападающий не намерен покидать «Баварию».

Сенегалец не будет принимать предложения от других клубов этим летом. Форвард хочет доказать, что его трансфер в «Баварию» не был ошибкой.

В подписании Мане заинтересованы «Аль-Хиляль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».