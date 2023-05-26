Мане не будет принимать предложения других клубов этим летом

Нападающий Садио Мане не намерен покидать «Баварию».
Сенегалец не будет принимать предложения от других клубов этим летом. Форвард хочет доказать, что его трансфер в «Баварию» не был ошибкой.
В подписании Мане заинтересованы «Аль-Хиляль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
попал в Баварию не в самое хорошее время и выглядит на
фоне остальных футболистов очень даже хорошо… Дай Бог чтобы у него всё получилось лучше чем он хотел бы…
попал в Баварию не в самое хорошее время и выглядит на
фоне остальных футболистов очень даже хорошо… Дай Бог чтобы у него всё получилось лучше чем он хотел бы…