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Мане не будет принимать предложения других клубов этим летом

вчера, 08:24

Нападающий Садио Мане не намерен покидать «Баварию».

Сенегалец не будет принимать предложения от других клубов этим летом. Форвард хочет доказать, что его трансфер в «Баварию» не был ошибкой.

В подписании Мане заинтересованы «Аль-Хиляль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 09:47, ред.
Ну, если так, то все в его ногах. Пусть и докажет на поле все, что хочет доказать.
собакин6762
собакин6762
вчера в 09:41
А почему бы и не принять ?
Соглашаться то необязательно !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:21
Это проблема Мане и других клубов...
salleeh
salleeh
вчера в 09:08
Наше общество реально больное. Когда мы видим человека отличного от толпы, мы сразу начинаем искать подвох в его словах и поступках. Как бы там всё не сложилось, Мане заслуживает только уважения, он
попал в Баварию не в самое хорошее время и выглядит на
фоне остальных футболистов очень даже хорошо… Дай Бог чтобы у него всё получилось лучше чем он хотел бы…
Rupertt
Rupertt
вчера в 08:46
Ну значит летом будет смотреть футбол по телевизору.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:45, ред.
Кто больше бананов отгрузит,туда и побежит!!😂😂 шутка конечно,а то опять дизлайками закидаете!!! Конечно,ему надо доказать,и он докажет😂😂🤣🤣
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:38
Вилами по воде, такие вбросы.
Всё зависит от 💰 💰 💰 предложения !)
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