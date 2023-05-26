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Стало известно, сможет ли «Реал» подписать защитника «Ливерпуля» Робертсона

вчера, 10:23

«Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.

По данным источника, на данный момент нет переговоров между клубами. Кроме того, контракт шотландца с «красными» рассчитан до лета 2026 года, а главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает защитника ключевым игроком, поэтому не отпустит его в другую команду.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:32
Вот и я об этом...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:57
Привет Виктор!
Плохо искали, как сороки....)
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:21
зачем он нужен
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:28
Привет, Олег!
Не всегда, даже при наличии денег можно найти нужный товар. Пример тому- ДИНАМО....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:48
Переманить вряд ли получится раз Клопп против.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:42
Были бы деньги, нужный товар всегда можно найти!
3gf9fh6vu8ka
3gf9fh6vu8ka
вчера в 10:27
Да и не нужен он особо Реалу
Гость
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