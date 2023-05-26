Стало известно, сможет ли «Реал» подписать защитника «Ливерпуля» Робертсона

«Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Эндрю Робертсоном.
По данным источника, на данный момент нет переговоров между клубами. Кроме того, контракт шотландца с «красными» рассчитан до лета 2026 года, а главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает защитника ключевым игроком, поэтому не отпустит его в другую команду.
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