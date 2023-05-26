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«Ливерпуль», «Ман Сити» и МЮ интересуются полузащитником «Челси»

вчера, 10:47

Полузащитник Матео Ковачич может покинуть «Челси» этим летом.

В подписании хорвата заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Челси» готов продать игрока, потому что полузащита команды перенасыщена футболистами.

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Все комментарии
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 14:09
Уж лучше за него заплатить те же 30 млн, чем за Забитцера. Марсель хорош, но Ковавич на голову сильнее будет. Хотя если МакФреды летом свалят, то можно купить и обоих.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:45
Бизнес-проект "Челси" закрывается похоже.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:21
Я думаю Матео рассматривается этими клубами как игрок резерва, который будет при надобности подменять условного Каземиро или Родри....
Может если хорват решит покинуть Челси лучше перебраться ему в Серию А?! Думаю там он будет игроком основы даже в больших клубах! Можно и в Дортмунд податься, там опытный опорник пригодился бы
galem72
galem72
вчера в 10:56
С такой игрой и в таком возрасте ему точно в больших клубах делать нечего. Условные Палас или ВХЮ за 10-12млн в основу будут для него отличным вариантом.
3r9vhhbwpc9k
3r9vhhbwpc9k
вчера в 10:50
Началась распродажа в безумном ныне Челси
Гость
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