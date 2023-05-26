«Ливерпуль», «Ман Сити» и МЮ интересуются полузащитником «Челси»

Полузащитник Матео Ковачич может покинуть «Челси» этим летом.
В подписании хорвата заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Челси» готов продать игрока, потому что полузащита команды перенасыщена футболистами.
Полузащитник Матео Ковачич может покинуть «Челси» этим летом.
В подписании хорвата заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Челси» готов продать игрока, потому что полузащита команды перенасыщена футболистами.
Может если хорват решит покинуть Челси лучше перебраться ему в Серию А?! Думаю там он будет игроком основы даже в больших клубах! Можно и в Дортмунд податься, там опытный опорник пригодился бы
Может если хорват решит покинуть Челси лучше перебраться ему в Серию А?! Думаю там он будет игроком основы даже в больших клубах! Можно и в Дортмунд податься, там опытный опорник пригодился бы