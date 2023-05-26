Клопп высказался о возможных новых трансферах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос об укреплении состава команды в будущем.

Всегда возможен такой вариант, при котором все складывается не так быстро, как хотелось бы. На самом деле, скорее все происходит именно так. Сильных футболистов тяжелее получить.

Если для этого придется подождать 6-7 недель, то ничего не поменяется.