Клопп высказался о возможных новых трансферах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос об укреплении состава команды в будущем.
Всегда возможен такой вариант, при котором все складывается не так быстро, как хотелось бы. На самом деле, скорее все происходит именно так. Сильных футболистов тяжелее получить.
Если для этого придется подождать 6-7 недель, то ничего не поменяется.
Ранее стало известно, что «красным» будет помогать новый трансферный консультант.
О результатах сезона судите сами, особенно в сравнении с результатами предыдущего...
Решение явно не в пользу клуба, наверное, в чем то Эдвадс был прав!...
О результатах сезона судите сами, особенно в сравнении с результатами предыдущего...
Решение явно не в пользу клуба, наверное, в чем то Эдвадс был прав!...