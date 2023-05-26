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Клопп высказался о возможных новых трансферах «Ливерпуля»

вчера, 18:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос об укреплении состава команды в будущем.

Всегда возможен такой вариант, при котором все складывается не так быстро, как хотелось бы. На самом деле, скорее все происходит именно так. Сильных футболистов тяжелее получить.

Если для этого придется подождать 6-7 недель, то ничего не поменяется.

Ранее стало известно, что «красным» будет помогать новый трансферный консультант.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:58
Не знаю, можно ли говорить о маразме Клоппа- это определит мед., экспертиза, но про тренерскую деградацию Клоппа можно говорить с полной уверенностью. Человек не просто топчется на месте, но у него, даже в планах нет, что-то изменить в своей работе. Можно понять, когда у тренера что-то не получается, как к примеру у Анчелотти. Вроде и состав звездный, а чего-то не хватает, что-то не клеится. Но у Клоппа, далеко не самый плохой состав, ведомый неувядаемым, блистательным Салахом. Но Юрген требует усиления, ему мало своих футболистов. Провальный сезон Ливерпуля- это прежде всего тренерские просчеты.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:44
Одному мне кажется, что Юрген словил маразм - ранее эти дела контролировались Майклом Эдвардсом(экс-спортдиректор). Именно при нем Клопп добился таких выдающихся результатов, собственно Клоппа и сосватал руководителям Ливерпуля сам Эдвардс. При нем состав пополняли все ведущие звёзды, последние из которых Диас и Нуньес, и, если последний не сумел себя проявить самым лучшим образом, то Диас прям мой любимый игрок на левом фланге, исключительно точечное попадание в цель! ...ну и все знают о Манэ, Салахе и всех других игроках... Короче, не без косяков, конечно, но попаданий заметно больше, чем промахов, и всё это потенциал Эдварса, в последний год его видение ситуации в команде сильно разобщилось с видением Клоппа, да настолько, что решено было оставить последнего ну и ....
О результатах сезона судите сами, особенно в сравнении с результатами предыдущего...
Решение явно не в пользу клуба, наверное, в чем то Эдвадс был прав!...
Triem
Triem
вчера в 20:52
Один Клопп знает что Клопп имел ввиду...
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:59
МакАлистера подпишите уже будет неплохо.
Capral
Capral
вчера в 19:47
Без мудрого тренерского подхода- никакие сильные футболисты не помогут. А Клопп, похоже исписался...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Как то философски пояснил, а нам бы ФИО услышать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:07
Он прав к трансферам надо подходить со всей серьёзностью.
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