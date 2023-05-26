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Анчелотти назвал трёх нападающих, которые могут усилить «Реал» летом

вчера, 16:49

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающие Хоселу («Эспаньол»), Яго Аспас («Сельта») или Альваро Мората («Атлетико») могут усилить мадридский клуб летом.

Хоселу? Он мне очень нравится, мне также нравятся Аспас и Мората. Мне нравятся те, кто забивает голы. Мы работаем над этим трансферами.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 23:15
Похоже на стёб от Анчи. Навряд ли он сейчас на полном серьёзе расскажет кого именно они собираются реально подписать для усиления атаки.
Ron09
Ron09
вчера в 20:49
Почему Анчи не обращает внимание на Сусо Ху лио из Брайтона
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:56
что?
Аспас конечно и в 35 красавчик, но это не смешно даже
с Моратой как раз смешно - не надо такого чуда и даром
а Хоселу можно бесплатно взять разве что
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:41
Забирайте... Испанская земля не обеднеет .. Хе..
yxveh86pxntm
yxveh86pxntm
вчера в 18:10
Карло знает какую команду он хочет
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:59
Как же он точно в последняя время говорит, Ему нравятся те, кто забивает, вот прям он один такой, кто так думает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:56
Интересно, если они подпишут Аспаса, в следующим сезоне молодой 36-летний Аспас будет заменять ветерана Бензема или молодой 36-летний Бензема будет заменять ветерана Аспаса, кто их них на вырост?))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:55
Я бы понял, если бы это была шутка. А, если они реально выбирают из трёх 30+летних нападающих, среди них которых Моратик и 35-летний сильно сдавший Аспас, Перес решил похоронить клуб.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:04
Мбаппе тихо икнул в сторонке.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:01
Мало ли кто ему нравится, это просто хотелки. У Реала пока полный комплект. Ещё и Беллингема ждут. Да и будущее самого Анчелотти в Реале ещё не определенно .
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:01
Помоложе никого нет?
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