Анчелотти назвал трёх нападающих, которые могут усилить «Реал» летом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающие Хоселу («Эспаньол»), Яго Аспас («Сельта») или Альваро Мората («Атлетико») могут усилить мадридский клуб летом.
Хоселу? Он мне очень нравится, мне также нравятся Аспас и Мората. Мне нравятся те, кто забивает голы. Мы работаем над этим трансферами.
Аспас конечно и в 35 красавчик, но это не смешно даже
с Моратой как раз смешно - не надо такого чуда и даром
а Хоселу можно бесплатно взять разве что
Аспас конечно и в 35 красавчик, но это не смешно даже
с Моратой как раз смешно - не надо такого чуда и даром
а Хоселу можно бесплатно взять разве что