Анчелотти назвал трёх нападающих, которые могут усилить «Реал» летом

Главный тренер «Реала» заявил, что нападающие («Эспаньол»), («Сельта») или («Атлетико») могут усилить мадридский клуб летом.

Хоселу? Он мне очень нравится, мне также нравятся Аспас и Мората. Мне нравятся те, кто забивает голы. Мы работаем над этим трансферами.