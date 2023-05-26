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Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух игроков за договорной матч

вчера, 19:58
СалютЛоготип футбольный клуб Салют (Белгород)3 : 1Логотип футбольный клуб СКА-Хабаровск-2СКА-Хабаровск-2Матч завершен

Футболисты команды «СКА-Хабаровск-2» Зийадхан Маммадов и Денис Деркунский пожизненно отстранены от футбольной деятельности. В рамках заседания комитета по этике РФС были приняты следующие решения:

1. В связи с допущенными футболистом Зийадханом Маммадовым нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Зийадхану Маммадову санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно.

2. В связи с допущенными футболистом Денисом Деркунским нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Денису Деркунскому санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно.

Клубу из Хабаровска присуждено поражение со счётом 0:3.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт go31.ru
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Все комментарии
Gorkiy
Gorkiy
сегодня в 09:50
Не тех наказывают.
Vadik
Vadik
сегодня в 08:31
Игры сдавались, сдаются и будут сдаваться. У меня товарищ, бывший профессиональный футболист, играл в начале нулевых. Так он со счёта сбился сколько он игр сдал. Оправдывается тем, что сложно отказать, когда тебе за один матч предлагают 2 месячные ЗП!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 03:03
Ну всё, теперь одна дорога, на ЗАВОД.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:32, ред.
)) О, как ! Типа двое из тимы договорились, а остальные игроки команды, её тренер, президент и клуб-выгодоприобретатель, о к а з ы в а е т с я, не в теме.
Ну-ну...

P.S. Комитет РФС по этике наш народ реально за баранов держат.
Да и не только они ...
a648z6vmx7jr
a648z6vmx7jr
вчера в 21:39
Наказать наверно наказали правильно, лучше бы суть напомнили, почему и за что
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:08
Я понимаю наказали бы кого то из звёзд РПЛ . А тут нашли как годиться двух неудачников.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:06
Придётся теперь пацанам договариваться в другом месте..)
собакин6762
собакин6762
вчера в 20:48
    протон
    протон
    вчера в 20:42
    А когда хватит мужества взяться за премьер лигу?
    particular
    particular
    вчера в 20:40
    Ну, в остальном, футболяга у нас такой, что комитету по этике и занятся больше нЕчем, - всё честно, прозрачно и спортивно :)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:34
    Ну они не особенно расстроились.
    sova147
    sova147
    вчера в 20:29
    Вывод правильный, в футболе им нет места
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:27
    Правильное решение,так и продолжаем!!!
    Гость
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