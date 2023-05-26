Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух игроков за договорной матч

Футболисты команды «СКА-Хабаровск-2» Зийадхан Маммадов и Денис Деркунский пожизненно отстранены от футбольной деятельности. В рамках заседания комитета по этике РФС были приняты следующие решения:
1. В связи с допущенными футболистом Зийадханом Маммадовым нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Зийадхану Маммадову санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно.
2. В связи с допущенными футболистом Денисом Деркунским нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к футболисту Денису Деркунскому санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно.
Клубу из Хабаровска присуждено поражение со счётом 0:3.
Ну-ну...
P.S. Комитет РФС по этике наш народ реально за баранов держат.
Да и не только они ...
Ну-ну...
P.S. Комитет РФС по этике наш народ реально за баранов держат.
Да и не только они ...
У них половина игр - договорняки !
У них половина игр - договорняки !