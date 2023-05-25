Соболев пропустит 12 игр после дисквалификаций. «Спартаку» пора извиниться перед фанатами

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вчера, 10:01

Александр собрал столько за один сезон.

Соболев был нужен против «Акрона» и сейчас

У «Спартака» проблемы во всем, что связано со связями с общественностью. Определение придумал австрийский психолог для замены слова «пропаганда», которое к тому времени дискредитировали. У «Спартака» всё плохо с пропагандой, поэтому не соизволили проявить уважение к поклонникам клуба, извинившись на официальном сайте за поведение Соболева.

А после побоища с «Зенитом», когда отдельные игроки атаковали соперников со спины, как в сельской драке, москвичи нелепо принесли извинения с петербуржцами, размывая ответственность и уводя в сторону фразами «футбол – общее достояние», «испортили впечатление от бескомпромиссной борьбы и содержательной игры». Набор слов вместо искренности.

Это ведь не «извинение» политика, который сел за руль после употребления запрещенных веществ и сбил бабушку на пешеходном переходе. «Спартаку» пора уважать своих фанатов, часть из которых уже вне стадиона, в том числе, из-за слабой позиции ведущий клубов РПЛ по Fan ID. Стоило извиниться хотя бы потому, что участие Соболева в драке лишило клуб выхода в финал Кубка против ЦСКА .

«Акрон» мог пропустить от Александра. Нападающий умеет вести борьбу до конца. «Краснодар» уступал «Спартаку», могли пройти «быков». У Соболева есть голы на последних минутах. В плотной игре против «Акрона», когда в атаку отправили защитника Дуарте, нужен был рослый форвард, хорошо играющий головой. А вот думать головой Соболев не всегда любит. Его новая дисквалификация может лишить «Спартак» «серебра» в РПЛ .

Провокация не отменяет поведение Александра

Соболев разозлил как раз фанатов «красно-белых», но в клубе решили его защищать. Провоцировал ли Роша нападающего «Спартака»? Конечно же. Все видели как минимум толчок плечом. Но также видели, как почти 90-килограмовый Соболев упал на землю и выпрашивал для соперника наказание. Какой шёл – такую нашёл. Виллиан не выбирает методы. Он провоцировал Соболева.

В ответ Александр не сдерживался еще до удаления. В футбол редко играют люди, которым природа подарила умение уважать окружающих. Соболев и Виллиан вели себя некрасиво. Оба. Вот только Александр профессиональный футболист. Сначала думает об интересах «Спартака», и лишь затем о себе. Форвард показывал Виллиану язык и орал после фола на защитнике ЦСКА .

Получал ответы от Роши, но именно Соболев взял себя за гениталии в момент, когда защитник оказался на газоне сидя. В КДК РФС абсолютно верно оценили эпизоды. Роша заслужил желтую карточку, а Соболев удаление. Даже без учета, что Александр рецидивист, в КДК не перегнули палку. У форварда 9 желтых карточек, во всей РПЛ только у Швеца из «Ахмата» на одну больше.

В ЭСК РФС признали две ошибки Карасева – неправильно отменил гол Игнатова, ошибочно удалил Рошу. Но Соболев точно нарушил шестой пункт 94-й статьи дисциплинарного регламента, это железная дисквалификация. В «Спартаке» заявили о «травле», а ее нет. Есть неприятие базарного поведения.

Абаскаль подает плохой пример футболистам

Чьи футболисты не лезут в драку на последних минутах ничейного матча против «Зенита»? Те, кто боятся гнева главного тренера и думают о результате – победе в серии пенальти. Так работает педагогика, так виден авторитет наставника. И так работает закон. Видели на днях на примере Испании, где не было адекватной реакции на оскорбления Винисиуса и дошло до большого скандала.

Теперь маятник качнуло в другую сторону. Белые люди показывают, что не расисты, поэтому перегнули с отменой красной карточки для Винисиуса, новостями об «арестах» фанатов, хотя их можно лишь задержать и оштрафовать. Но правильно, что за Винисиуса заступились. Фанаты обнаглели из-за безнаказанности. А в РПЛ наглеют отдельные наставники, превращая игру в мыльную оперу.

Абаскаль слаб в управлении гневом. «Спартак» мог пройти сезон достойнее во всем, что касается поведения футболистов. А Соболеву нужен психолог. Молодой мужчина одновременно уничтожает шансы «Спартака» на большие победы и дарит важные голы. Это деструктивное поведение, вроде отношений в паре, где муж бьет жену, а потом задаривает подарками, и всё повторяется.

«Спартаку» часто важнее скандалы, чем победы

Соболеву пора работать со специалистами, незрелый человек. Абаскалю тоже нужны консультации с врачом. Только Гильермо должен получить знания по управлению толпой. А поскольку Салихова и Федун исторически выбрали роль жертв заговоров и часто жаловались, то теперь клуб не может избавиться от клейма незрелого подростка, который не принимает последствия личных поступков.

Пресс-атташе ЦСКА заявил, что их цель это защита собственных игроков, атаки на футболистов соперника не интересуют. «Спартак» атакует Рошу и критиков Соболева, не извинился перед своими фанатами. Только форвард и Абаскаль высказались, но клуб пытается добиться наказания Роши и защищает Александра, хотя дисквалификация на четыре матча по букве закона, случай мерзкий.

«Спартак» уводит в сторону и не играет на результат. Скандалы, скандалы, снова скандалы. Потом решающие поражения, неважно от «Акрона» или «Зенита», потом снова скандалы. Может, клубу, руководству, тренерам и футболистам пора повзрослеть? Особенность почти всех ошибок сезона Абаскаля в том, что их можно было избежать. Глупо теряли очки, глупо получали дисквалификации.