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Соболев пропустит 12 игр после дисквалификаций. «Спартаку» пора извиниться перед фанатами

вчера, 10:01
Соболев Александр

Александр собрал столько за один сезон.

Соболев был нужен против «Акрона» и сейчас

У «Спартака» проблемы во всем, что связано со связями с общественностью. Определение придумал австрийский психолог для замены слова «пропаганда», которое к тому времени дискредитировали. У «Спартака» всё плохо с пропагандой, поэтому не соизволили проявить уважение к поклонникам клуба, извинившись на официальном сайте за поведение Соболева.

А после побоища с «Зенитом», когда отдельные игроки атаковали соперников со спины, как в сельской драке, москвичи нелепо принесли извинения с петербуржцами, размывая ответственность и уводя в сторону фразами «футбол – общее достояние», «испортили впечатление от бескомпромиссной борьбы и содержательной игры». Набор слов вместо искренности.

Это ведь не «извинение» политика, который сел за руль после употребления запрещенных веществ и сбил бабушку на пешеходном переходе. «Спартаку» пора уважать своих фанатов, часть из которых уже вне стадиона, в том числе, из-за слабой позиции ведущий клубов РПЛ по Fan ID. Стоило извиниться хотя бы потому, что участие Соболева в драке лишило клуб выхода в финал Кубка против ЦСКА.

«Акрон» мог пропустить от Александра. Нападающий умеет вести борьбу до конца. «Краснодар» уступал «Спартаку», могли пройти «быков». У Соболева есть голы на последних минутах. В плотной игре против «Акрона», когда в атаку отправили защитника Дуарте, нужен был рослый форвард, хорошо играющий головой. А вот думать головой Соболев не всегда любит. Его новая дисквалификация может лишить «Спартак» «серебра» в РПЛ.

Провокация не отменяет поведение Александра

Соболев разозлил как раз фанатов «красно-белых», но в клубе решили его защищать. Провоцировал ли Роша нападающего «Спартака»? Конечно же. Все видели как минимум толчок плечом. Но также видели, как почти 90-килограмовый Соболев упал на землю и выпрашивал для соперника наказание. Какой шёл – такую нашёл. Виллиан не выбирает методы. Он провоцировал Соболева.

В ответ Александр не сдерживался еще до удаления. В футбол редко играют люди, которым природа подарила умение уважать окружающих. Соболев и Виллиан вели себя некрасиво. Оба. Вот только Александр профессиональный футболист. Сначала думает об интересах «Спартака», и лишь затем о себе. Форвард показывал Виллиану язык и орал после фола на защитнике ЦСКА.

Получал ответы от Роши, но именно Соболев взял себя за гениталии в момент, когда защитник оказался на газоне сидя. В КДК РФС абсолютно верно оценили эпизоды. Роша заслужил желтую карточку, а Соболев удаление. Даже без учета, что Александр рецидивист, в КДК не перегнули палку. У форварда 9 желтых карточек, во всей РПЛ только у Швеца из «Ахмата» на одну больше.

В ЭСК РФС признали две ошибки Карасева – неправильно отменил гол Игнатова, ошибочно удалил Рошу. Но Соболев точно нарушил шестой пункт 94-й статьи дисциплинарного регламента, это железная дисквалификация. В «Спартаке» заявили о «травле», а ее нет. Есть неприятие базарного поведения.

Абаскаль подает плохой пример футболистам

Чьи футболисты не лезут в драку на последних минутах ничейного матча против «Зенита»? Те, кто боятся гнева главного тренера и думают о результате – победе в серии пенальти. Так работает педагогика, так виден авторитет наставника. И так работает закон. Видели на днях на примере Испании, где не было адекватной реакции на оскорбления Винисиуса и дошло до большого скандала.

Теперь маятник качнуло в другую сторону. Белые люди показывают, что не расисты, поэтому перегнули с отменой красной карточки для Винисиуса, новостями об «арестах» фанатов, хотя их можно лишь задержать и оштрафовать. Но правильно, что за Винисиуса заступились. Фанаты обнаглели из-за безнаказанности. А в РПЛ наглеют отдельные наставники, превращая игру в мыльную оперу.

Абаскаль слаб в управлении гневом. «Спартак» мог пройти сезон достойнее во всем, что касается поведения футболистов. А Соболеву нужен психолог. Молодой мужчина одновременно уничтожает шансы «Спартака» на большие победы и дарит важные голы. Это деструктивное поведение, вроде отношений в паре, где муж бьет жену, а потом задаривает подарками, и всё повторяется.

«Спартаку» часто важнее скандалы, чем победы

Соболеву пора работать со специалистами, незрелый человек. Абаскалю тоже нужны консультации с врачом. Только Гильермо должен получить знания по управлению толпой. А поскольку Салихова и Федун исторически выбрали роль жертв заговоров и часто жаловались, то теперь клуб не может избавиться от клейма незрелого подростка, который не принимает последствия личных поступков.

Пресс-атташе ЦСКА заявил, что их цель это защита собственных игроков, атаки на футболистов соперника не интересуют. «Спартак» атакует Рошу и критиков Соболева, не извинился перед своими фанатами. Только форвард и Абаскаль высказались, но клуб пытается добиться наказания Роши и защищает Александра, хотя дисквалификация на четыре матча по букве закона, случай мерзкий.

«Спартак» уводит в сторону и не играет на результат. Скандалы, скандалы, снова скандалы. Потом решающие поражения, неважно от «Акрона» или «Зенита», потом снова скандалы. Может, клубу, руководству, тренерам и футболистам пора повзрослеть? Особенность почти всех ошибок сезона Абаскаля в том, что их можно было избежать. Глупо теряли очки, глупо получали дисквалификации.

Джикия попросил поддержать Соболева? Поддержка раззадоривает агрессора и показывает, что он прав, что он жертва. Соболев схватил две дисквалификации за два набора из четырех карточек в РПЛ. А еще десять матчей бана за драку и оскорбительный жест. Александр через две недели будет на пляже в ОАЭ. Поддержка нужна не ему, а фанатам «Спартака» и российского футбола, которые устали от подобного поведения.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:33
Обращает на себя внимание жажда крови, продолжения банкета на костях Соболева.
POL7173
POL7173
сегодня в 03:27
ИМО.
Один болт, коням 2 место не светит. Вангую. Бог в помощь.
морозз
морозз
вчера в 20:32
Статья о Соболе и его дисквах а на ветке куча коней и все воодушевлены до не приличия! Чего вам Саня сделал плохого? - ну показал пару фигур пальцами, так не убивать же за это!
kladbische
kladbische
вчера в 19:35
Стоит ещё добавить, что у Спартака явные проблемы с активными фанатам. Как раз теми, кто и должен это регулировать. Большинство адекватных фанатов ушли в тень, молча болеют и переживают. А вместо них, везде где только можно, в основном, выступают неадекваты, которым вполне нравится всё что происходит, это их уровень. В итоге, быдло-болельщикам, нравится быдло-поведение игроков, которым подыгрывает, туповатый тренер, который не может понять, что к чему.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:57, ред.
Размышления... заметки на полях... Автору плюс, без истерики разложил всё по полочкам, проанализировал ситуацию и в футболе вообще, и в некоторых командах в частности. Согласен с ним, что Соболеву нужен прежде всего психолог, но не согласен с анализом поведения Абаскаля. Люди разные, как и их нервы, один молчит и "нервно покуривает в сторонке", другой, как Абаскаль, бегает по бровке и размахивает руками, как мельница в ветреную погоду. И не знаешь, что лучше, хотя по мне, так это второй вариант, который заводит команду. Может, по этой причине "Спартак", в общем-то средненькая команда, находится на лидирующих позициях. А может, нет. Мы вправе только предполагать, но ни в коем случае не делать категорические выводы. Это у нас в крови, каждый считает себя знатоком.
В общем, хорошо. Статья по делу.
Qadaffi33
Qadaffi33
вчера в 18:56
Что вы все пристали к Шурочке ?!?
Мало того ,что ему ролик Дзюбы покоя не даёт, так еще и в баньку с глушаком идти,а он причиндалы найти не может ,вот всё время и щупает ,а вдруг появились ..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 15:02
Автор просто пропустил простое слово И ТОГО . Тогда не было бы разночтений.
Будь здрав Дружище.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:19
6 матчей дисквалификации с зенитом 4 с цска и 2 раза дисквалификации из за переборов жк
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 13:17
Теперь Саша запишется в Ленинку, начнёт изучать труды древнегреческих философов, для релаксации ходить на концерты симфонической музыки, переводить бабушек по пешеходным переходам и делать другие добрые дела. А о своем поступке на игре с ЦСКА сильно сожалеть, осознавая всю глубину своего нравственного падения. Если есть те, кто в это поверит, я вас поздравляю. Вы настоящий болельщик Спартака.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:15
Не зарекайся
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 13:05
Нет, он не голубых кровей
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Mozhay (раскрыть)
вчера в 13:03
Спартак Москва
Клуб с историей
Александр Олегович 1
Александр Олегович 1
вчера в 12:58, ред.
"Его новая дисквалификация может лишить «Спартак» «серебра» в РПЛ."
Автор бежит впереди паровоза. Не "серебра", а шансов на серебро. Которые и так призрачные. Не верю я, что кони его ( серебро ) отдадут. С Краснодаром если что то "помогут", а "Ростов" к сожалению выдохся.
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:51
Без него Спартак много не потеряет!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:49
Соболев - это то что мы вырастили за последние годы имея ввиду Центр форвардов!!! Скудно, плачевно, но таковы реалии!!!!
nubom
nubom
вчера в 12:40
Соболеву еще очень далеко до Дзюбы. Он пока только нащупывает...
Pakhan1988
Pakhan1988
вчера в 12:20
Целую статью посвятить этому дельфину. Сделал бы он покер из голов, а 12 матчей дисквалификации обсуждать, это действительно подвиг
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:11
Если так будет продолжаться и вы будете дальше защищать его то он переплюнет дзюбу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:56
Специалист, а Элементарно.)))
Mozhay
Mozhay ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:54
А что Вы подразумевали под великим клубом?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:54
Не понял заголовок статьи : " Соболев ПРОПУСТИТ 12 игр ПОСЛЕ дисквалификации ". Поясните мне. С уважением.
6my9s4eye3vu
6my9s4eye3vu
вчера в 11:53
Таким, как Соболев, не место в футболе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 11:48
никакого теперь нет, если только в умах армейцев.
Соболь поступил как мальчишка, но не как мерзкий дзюба, который облил грязью родную команду и болельщиков.
елементарные вещи, странно, что приходится объяснять это.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:42
Сравнил Зидана и этого. Зидан на поле не пакостил а этот быдло которого в Спартаке все поддерживают. Тоже самое было в зените. Вы обсуждали дзюбу а зенит зашищал. теперь спартак в роли зенита
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:15, ред.
даже читать не стал, после выводов по драке с зенитом.
Верните Чистякова
Вспомните что сделал Зидан и где он сейчас в истории футбола, прежде чем обливать великий клуб грязью
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 11:10
Может у Соболева зуд в паху начался в этот момент?
Гость
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