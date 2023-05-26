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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2022/2023

Косьельни отсудил 6,5 тысячи евро у болельщика «Бордо»

вчера, 05:54

Лидер фанатской группировки «Бордо» Флориан Брюне был признан виновным в публичном оскорблении бывшего защитника клуба Лорана Косьельни.

Он приговорен к выплате штрафа и возмещения ущерба. Брюне назвал игрока «дерьмовым маленьким фашистом» во время матча против «Монпелье» в марте 2022 года.

Брюне оштрафовали на 1500 евро за публичное оскорбление и заставили выплатить 5000 евро в качестве компенсации. Косьельни пожертвует эти деньги на благотворительность.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:20
Фанат теперь перейдет от оскорблений к делу.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 07:19
6,5 тысяч.
Нашёл ошибку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:09, ред.
На юристов наверно тысяч 50 потратил...чтоб отсудить 5...
Одно непонятно....каких же размеров фанат...если называет игрока 186-ти сантиметров "маленьким"...)).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:20
Фанаты, они такие...
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