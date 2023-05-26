Косьельни отсудил 6,5 тысячи евро у болельщика «Бордо»

Лидер фанатской группировки «Бордо» Флориан Брюне был признан виновным в публичном оскорблении бывшего защитника клуба Лорана Косьельни.
Он приговорен к выплате штрафа и возмещения ущерба. Брюне назвал игрока «дерьмовым маленьким фашистом» во время матча против «Монпелье» в марте 2022 года.
Брюне оштрафовали на 1500 евро за публичное оскорбление и заставили выплатить 5000 евро в качестве компенсации. Косьельни пожертвует эти деньги на благотворительность.
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Одно непонятно....каких же размеров фанат...если называет игрока 186-ти сантиметров "маленьким"...)).
Одно непонятно....каких же размеров фанат...если называет игрока 186-ти сантиметров "маленьким"...)).