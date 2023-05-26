FA объявила, на кого делал ставки дисквалифицированный на 8 месяцев Тоуни

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вчера, 12:58

Нападающий «Брентфорда» был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках.

В период с 2017 по 2021 год, выступая в низших лигах, форвард совершил 232 нарушения регламента. Кроме дисквалификации, Тоуни оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.

После расследования, которое провела FA, был вынесен вердикт, что Тоуни сделал 16 ставок на свою команду, 15 из которых выиграл. Также футболист 13 раз ставил на то, что его собственная команда проиграет в 7 разных матчах (не принимал участия ни в одном из них). Кроме того, у Тоуни диагностировали зависимость от азартных игр.