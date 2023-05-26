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FA объявила, на кого делал ставки дисквалифицированный на 8 месяцев Тоуни

вчера, 12:58

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках.

В период с 2017 по 2021 год, выступая в низших лигах, форвард совершил 232 нарушения регламента. Кроме дисквалификации, Тоуни оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов.

После расследования, которое провела FA, был вынесен вердикт, что Тоуни сделал 16 ставок на свою команду, 15 из которых выиграл. Также футболист 13 раз ставил на то, что его собственная команда проиграет в 7 разных матчах (не принимал участия ни в одном из них). Кроме того, у Тоуни диагностировали зависимость от азартных игр.

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 21:12
Интересно на какие именно события ставил
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 21:11
О, а у него стоимость 50 млн на Трансфермаркте, неплохо
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:32
Коррупция, однако...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:05
Дорогая получилась "прививка" от клептомании...)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:44
В РПЛ его,тут особо и скрывать ничего,не надо!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:47
Вполне приличный КПД 15 из 16. Один раз, наверное, кто-то поставил больше и на других.
36g89tzd8k4r
36g89tzd8k4r
вчера в 13:01
Теперь только у нас на соккере играть будет
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