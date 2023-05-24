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В КДК РФС объяснили решение об отмене красной карточки Виллиану

вчера, 18:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение об отмене красной карточки защитнику ЦСКА Виллиану в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

Бразилец был удалён в игре главным арбитром Сергеем Карасёвым после того, как повторил непристойный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева перед трибунами и помощником Карасёва Дмитрием Чельцовым.

Заслушали Чельцова. Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела. ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьёй ошибку и отменить ошибочно применённое удаление Роши.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:53
Браво КДК ...разобрались и наказали виновного...а не виновного оправдали!!!
Варвар7
Варвар7 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:43
Где в моих комментариях хоть слово про заговор? Почему Вы решили, что я во что верю или нет ? Какие пенальти, какие офсайды? Вы наверное обобщаете мнения всех спартаковских болельщиков? Мною было сказано о недопустимости непристойных жестов показанных на футбольных полях и не важно игрок какой команды это делает. Мы с Вами похоже говорим о разном. Дальше диалог не имеет смысла продолжать. Всего Вам хорошего!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:04
Кдк признал что пенальти был и что оффсайда не было с этим вы все согласны но именно в этом моменте где не в пользу вас вы не согласны. Двойные стандарты. Почему вы верити в заговоры против спартака
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:51
Оба игрока отличились далеко не с лучшей стороны.
Но отменять наверное нельзя было, поскольку тогда получается, что наказание дали не за действие, а за то - кому направлено было...?)
fanatcska94
fanatcska94 ответ Botazubr (раскрыть)
вчера в 21:50
Суть, как раз таки, не только в самом жесте
Соболев, оказывается, ещё до этого момента показывал на свои яйца Роше, но стадион это не заметил
Шуnя771
Шуnя771 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:47
Лучше хозяйственное мыло с добавлением дёгтя...)
Варвар7
Варвар7 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 21:42
КДК может оправдать всё ,что угодно но от этого "чёрное" не будет "белым". И если Вы внимательно читали мой первый пост, то там задаётся простой вопрос : чем визуально отличается один мерзкий жест от аналогичного для многочисленных зрителей, которые смотрели этот матч.
Сп62
Сп62
вчера в 21:13
Якин Иван Васильевичу: языками не владею. Паки, паки.
isamsn
isamsn
вчера в 21:12
Роша был удалён из за ошибки судьи, который не захотел разбераться в простейшей ситуаци, в которой неврастеник и хам Соболев должен был быть один удолён с поля, оставив Спартак доигрывать матч в меньшенстве. Эта ошибка во многом повлияла на результат матча.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ fanatcska94 (раскрыть)
вчера в 21:01
А не есть ли это истинный Спартак - народная команда.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:50, ред.
Справедливость восторжествовала. Я был уверен в таком исходе дела, учитывая обстоятельства произошедшего, и вчера написАл об этом. Вину Роши вижу только в одном, а именно: ему надо было вызвать на поле переводчика, и объяснить ему ситуацию. А он, паразит, этого не сделал.
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:28
Жаль что это было не сделано во время игры!!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:18
"Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела" – мальчик объяснил жестами, что его зовут Хуан, ахахахахаха!!!))) Ржунимагу!
Botazubr
Botazubr ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:16
Да суть то в самом жесте, а не в нанесение кому то оскорблении. Может он и не хотел оскорбить судью, судья может и не оскорбился, но во первых слишком много может, во вторых свидетелями этого стали тысячи людей, а есть уверенность, что ни кто не оскорбился? То есть следуя такой логики, можно теперь выходить на поля и просто раз в пять минут повторять этот жест просто так, условно в пустоту и это нормально? Главное что бы твои побуждения к этому были не с целью кого то конкретного оскорбить?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Botazubr (раскрыть)
вчера в 20:15
Тебя ударили ты обратно ударил. Если бы он не ударил то тебе бы не пришлось никого бить. Это был просто косвенный пример который не связан с футболом
Botazubr
Botazubr ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 20:12
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Ну кдк показал чем отличается жест соболева и жест роши. Вам бессмысленно все повторять.

    Причем соболев первый раз не получил ничего за свой жест. Если бы роша не поднял эту панику то и во второй раз возможно не получил бы кк
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Botazubr (раскрыть)
    вчера в 20:10
    Разница в том, что жест Роши НЕ НАНОСИЛ ОСКОРБЛЕНИЯ судьи..
    Вы что, не согласны с решением КДК ?
    Botazubr
    Botazubr ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:08, ред.
    А я уже написал, что можно было сделать. И да если что дельфина я вообще ни в коем случае не оправдываю, там всё заслуженно. Просто суть то в том, что не стоит уподобляться. Если рассматривать тот пример, что привели, то выходит один человек избил второго, третий избил четвёртого, что бы показать что конкретно сделал первый человек. В итоге первому дают срок за нанесение телесных, а третьего отпускать со словами, ну он же просто язык не знает, как смог, так объяснил...
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Botazubr (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Нет он показал как именно наносились эти удары. Имитировал удары а не. Реально бил.

    И даже если избил бы в ответ то он мстил и даже в этом случае он чуть чуть меньше виноват
    Варвар7
    Варвар7 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Непристойный жест, показанный (повторенный ) из любых побуждений не перестаёт быть непристойным. Сравнение с дракой не подходит, смотря как показывать драку -если в полный контакт, чем она тогда будет отличатся? И притом драку (избиение) надо пытаться предотвратить , а не показывать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:06
    А ты в курсе, что ваш подонок теперь первый претендент на титул Джентльмен года по версии КБ? Тебя это радует?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Botazubr (раскрыть)
    вчера в 20:04, ред.
    А поделись опытом, как бы ты пояснил что этот подонок показал
    makkie
    makkie
    вчера в 20:00
    Пусть Роша русский язык учит.
    И подарите ему кто-нибудь гель для душа, чтобы перестал чесаться в непристойных местах. А то постоянно руками шебуршит.
    Botazubr
    Botazubr ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:59
    А речь идёт не о том, хотел он или не хотел оскорбить судью. По факту он повторил тот же жест. Наказание идёт за сам факт свершения, независимо от мотивов побудивших его совершить. И да Роша говорил не на бразильском, а на португальском языке, именно он в Бразилии официальный, если он бы так сильно желал словестно судье это объяснить, то мог бы сделать это через соотечественника который в этот момент был на поле, если же и он не владеет английским, то был у него вариант к другим партнёрам по команде обратится, там как ни как были чилиец и перуанец на поле, и хоть у них официальный язык испанский, но так уж получилось, что португальский и испанский язык, относятся к одной романской языковой группе и очень похожи, а уж Карраскаль или Медина точно знают английский язык и они бы как нибудь поняли Рошу. Но куда проще же схватить себя за причиндалы, чем попытаться словесно это объяснить, а потом прикинуться дурачком, я не я и хата не моя...
    fanatcska94
    fanatcska94
    вчера в 19:59
    Не понятно, что более мерзкое, подскажите ребзи:
    1.хамский и мерзкий поступок нытика соболева, который полностью проиграл борьбу Роше и от бессилия провоцировал бразильца, а закончил вообще неуважением к сопернику.
    2. Официальная позиция фк спартак, который три дня искал какие то отрывки, фото, на которых Роша поправлял шорты, и этот клуб обвиняю Рошу в том, что это он виновник в этой ситуации.
    Это так мерзко, жертву выставлять виновником, но спартак - это зарема. Интерпретируйте как хотите.
    3. Ну и жалкие попытки некоторых болельщиков спартака не всех, но все же, в комментах оправдывать соболева и обвинять Рошу,мол, "соболев не виноват, да и вообще, что здесь такого, ну и пусть он дурак, но Роша то зачем это показал"
    Спартачи так пытаются отмазать соболева и обвинить Рошу, но их аргумент "а зачем Роша пошёл стучать судье, и вообще судья сам разберётся" рушится уже после кучи нового материала, который доказывает, что Соболев задолго до этой ситуации уже провоцировал Рошу таким же действием.

    Хотя, все мерзки в этой ситуации, но соболев действительно хам и мерзость.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 19:49
    Роша объяснял боковому судьи что Соболев ЕМУ показал оскорбительный жест.
    Не владея русским, он говорил на бразильском, естественно, что судья его не понял, ТОГДА он показал ЖЕСТОМ. Роша НЕ ХОТЕЛ ( В отличии от Соболева )
    оскорбить судью. Вердикт КДК правильный. КК отменена.
    DEIVID_312
    DEIVID_312
    вчера в 19:44
    Смехотище. Позорное ЭСК.
    Botazubr
    Botazubr ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
    Пример не корректен ввиду того, что если бы он это объяснил это одно, а так он повторил этот же жест. Поэтому следуя логики и рассматривая приведённый пример, то получается он увидел как кто-то кого-то избил, а потом сам избил человека чтобы показать как первый это сделал.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 19:25
    Когда кто то избивает кого то или когда кто-то показывает как первый избивал кого то это разные вещи. Роша поступил глупо но у него в голове было жалоба на соболева а соболев хотел оскорбить унизить его при всех. Умысел разный. Как вы этого не понимаете
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