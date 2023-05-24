В КДК РФС объяснили решение об отмене красной карточки Виллиану

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вчера, 18:58

Глава КДК РФС прокомментировал решение об отмене красной карточки защитнику ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

Бразилец был удалён в игре главным арбитром Сергеем Карасёвым после того, как повторил непристойный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева перед трибунами и помощником Карасёва Дмитрием Чельцовым.