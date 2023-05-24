В КДК РФС объяснили решение об отмене красной карточки Виллиану

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение об отмене красной карточки защитнику ЦСКА Виллиану в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком».
Бразилец был удалён в игре главным арбитром Сергеем Карасёвым после того, как повторил непристойный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева перед трибунами и помощником Карасёва Дмитрием Чельцовым.
Заслушали Чельцова. Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела. ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьёй ошибку и отменить ошибочно применённое удаление Роши.
1.хамский и мерзкий поступок нытика соболева, который полностью проиграл борьбу Роше и от бессилия провоцировал бразильца, а закончил вообще неуважением к сопернику.
2. Официальная позиция фк спартак, который три дня искал какие то отрывки, фото, на которых Роша поправлял шорты, и этот клуб обвиняю Рошу в том, что это он виновник в этой ситуации.
Это так мерзко, жертву выставлять виновником, но спартак - это зарема. Интерпретируйте как хотите.
3. Ну и жалкие попытки некоторых болельщиков спартака не всех, но все же, в комментах оправдывать соболева и обвинять Рошу,мол, "соболев не виноват, да и вообще, что здесь такого, ну и пусть он дурак, но Роша то зачем это показал"
Спартачи так пытаются отмазать соболева и обвинить Рошу, но их аргумент "а зачем Роша пошёл стучать судье, и вообще судья сам разберётся" рушится уже после кучи нового материала, который доказывает, что Соболев задолго до этой ситуации уже провоцировал Рошу таким же действием.
Хотя, все мерзки в этой ситуации, но соболев действительно хам и мерзость.
1.хамский и мерзкий поступок нытика соболева, который полностью проиграл борьбу Роше и от бессилия провоцировал бразильца, а закончил вообще неуважением к сопернику.
2. Официальная позиция фк спартак, который три дня искал какие то отрывки, фото, на которых Роша поправлял шорты, и этот клуб обвиняю Рошу в том, что это он виновник в этой ситуации.
Это так мерзко, жертву выставлять виновником, но спартак - это зарема. Интерпретируйте как хотите.
3. Ну и жалкие попытки некоторых болельщиков спартака не всех, но все же, в комментах оправдывать соболева и обвинять Рошу,мол, "соболев не виноват, да и вообще, что здесь такого, ну и пусть он дурак, но Роша то зачем это показал"
Спартачи так пытаются отмазать соболева и обвинить Рошу, но их аргумент "а зачем Роша пошёл стучать судье, и вообще судья сам разберётся" рушится уже после кучи нового материала, который доказывает, что Соболев задолго до этой ситуации уже провоцировал Рошу таким же действием.
Хотя, все мерзки в этой ситуации, но соболев действительно хам и мерзость.