Мусиала имеет шансы перейти в «Барселону»

«Барселона» претендует на нападающего «Баварии» Джамала Мусиалу.
Главный тренер каталонцев Хави считает, что этот футболист в ближайшем будущем станет одним из лучших в мире.
Известно, что другой испанский клуб также готов приобрести игрока.
«Барселона» претендует на нападающего «Баварии» Джамала Мусиалу.
Главный тренер каталонцев Хави считает, что этот футболист в ближайшем будущем станет одним из лучших в мире.
Известно, что другой испанский клуб также готов приобрести игрока.
А что касается Джамала, уверен, Бавария его никуда не отпустит, бриллиант, настоящее и будущее Баварии.
А что касается Джамала, уверен, Бавария его никуда не отпустит, бриллиант, настоящее и будущее Баварии.