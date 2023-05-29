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Мусиала имеет шансы перейти в «Барселону»

вчера, 12:17

«Барселона» претендует на нападающего «Баварии» Джамала Мусиалу.

Главный тренер каталонцев Хави считает, что этот футболист в ближайшем будущем станет одним из лучших в мире.

Известно, что другой испанский клуб также готов приобрести игрока.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:34
Да, но когда свои воспитанники ТОП класса играют в основе намного приятнее, как Джеймс, Маунт (последнего кстати тоже выживают из команды обиженные американцы).
А что касается Джамала, уверен, Бавария его никуда не отпустит, бриллиант, настоящее и будущее Баварии.
Karkaz
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:26
Это было бы обидно таким клубам как Аякс, Боруссия или Бенфика. А Челси то без проблем может уже готового игрока купить, почти за любые деньги.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:21
Очередной фэйл руководства Челси…вырастили такого игрока (с 8 до 17 лет), а потом подарили Баварии не поверив в него, хотя ещё тогда был на голову сильнее своих сверстников, а потом отказались платить, столько сколько хотела его семья.
salleeh
salleeh
вчера в 13:57
Барселона таким образом решила взять реванш, за поражения последних лет от Баварии?😂
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:29
Барселона приметила,значит постарается взять его.
Palex
Palex
вчера в 12:28
Футболист станет. А Хави , лучшем тренером не станет.
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