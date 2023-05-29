Мусиала имеет шансы перейти в «Барселону»

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вчера, 12:17

«Барселона» претендует на нападающего «Баварии» .

Главный тренер каталонцев Хави считает, что этот футболист в ближайшем будущем станет одним из лучших в мире.

Известно, что другой испанский клуб также готов приобрести игрока.