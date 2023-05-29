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«Бавария» не будет выкупать Канселу, защитник может перейти в «Барселону»

вчера, 17:13

Защитник Жоау Канселу вернётся из «Баварии», где он выступает на правах аренды, в «Манчестер Сити».

По данным источника, чемпионы Германии не будет выкупать права на португальца за 70 млн евро.

В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Барселона». «Сине-гранатовые» хотели подписать Канселу ещё в январе, а сейчас всё будет зависеть от финансового фейр-плей.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:11
Можно по разному относится к Канселу, но он определенно полезен для Баварии, чем Сане из того же МСити. Но почему то бракованный Сане, до сих пор играет в основе. Правильного тренера мы узнаем того, кто посадит Лероя на скамейку запасных или вовсе избавится от него…
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:12
Канселу сам себе все запорол. Поругался и Пепом из-за игрового времени, вместо того, чтобы доказывать все на тренировках, снизил к себе требования, теперь вместо финала ЛЧ, остается только кусать локти.
Capral
Capral
вчера в 17:44, ред.
Конечно, можно обвинить Кана во многом и прежде всего в том, что именно при его прямом участии ушел Левандовски, возможно еще в чём-то. Но ведь именно при его непосредственном правлении, Бавария побеждала в ЛЧ КЧМ и СК!!!
Увольнение Нагельсманна, я лично ошибкой не считаю. С ним или без него- клуб ЛЧ не выиграл бы. Но чемпионами, пусть и не без доли везения- Бавария стала и с Тухелем. Ошибок у Нагеля было предостаточно и провалов тоже, как на пример в прошлом сезоне с испанским ВР, а в этом- с Байером и Мёнхенгладбахом.
На мой взгляд, с Тухелем у Баварии больше шансов вернуть былую Славу и Уважение! Я верю!

Кана жаль. Всегда с Уважением относился к нему!
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:39
У Барселоны нет столько денег
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:26
Я уже читал эту утку про то, что "Арсенал" хочет его купить. Тут могу только прокомментировать, что, если "Арсенал" третьего сбитого лётчика купит из МС, переплатив, я за "Ньюкасл" буду в следующем году болеть))

А так не вижу в нём ничего близкого к 70 миллионам, я бы сказал, он был абсолютно слабейшим игроком Португалии на ЧМ, Гана через него забила два мяча в первом матче, это просто позорное тело было.
Elliada
Elliada
вчера в 17:22
Сити нужно его продать. Совсем обленился. Вместо того, чтобы работать, решил уйти туда, где полегче. На шару стал чемпионом Англии и Германии в этом сезоне, На шару может стать победителем ЛЧ. Пассажиры МС не нужны.
Capral
Capral
вчера в 17:16
Хёнес считает приглашение О.Кана в Баварию было ошибкой. А разве не он его приглашал?
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