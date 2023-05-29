«Бавария» не будет выкупать Канселу, защитник может перейти в «Барселону»

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вчера, 17:13

Защитник вернётся из «Баварии», где он выступает на правах аренды, в «Манчестер Сити».

По данным источника, чемпионы Германии не будет выкупать права на португальца за 70 млн евро.

В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Барселона». «Сине-гранатовые» хотели подписать Канселу ещё в январе, а сейчас всё будет зависеть от финансового фейр-плей.