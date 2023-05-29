«Бавария» не будет выкупать Канселу, защитник может перейти в «Барселону»

Защитник Жоау Канселу вернётся из «Баварии», где он выступает на правах аренды, в «Манчестер Сити».
По данным источника, чемпионы Германии не будет выкупать права на португальца за 70 млн евро.
В подписании игрока заинтересованы «Арсенал» и «Барселона». «Сине-гранатовые» хотели подписать Канселу ещё в январе, а сейчас всё будет зависеть от финансового фейр-плей.
А так не вижу в нём ничего близкого к 70 миллионам, я бы сказал, он был абсолютно слабейшим игроком Португалии на ЧМ, Гана через него забила два мяча в первом матче, это просто позорное тело было.
А так не вижу в нём ничего близкого к 70 миллионам, я бы сказал, он был абсолютно слабейшим игроком Португалии на ЧМ, Гана через него забила два мяча в первом матче, это просто позорное тело было.
Увольнение Нагельсманна, я лично ошибкой не считаю. С ним или без него- клуб ЛЧ не выиграл бы. Но чемпионами, пусть и не без доли везения- Бавария стала и с Тухелем. Ошибок у Нагеля было предостаточно и провалов тоже, как на пример в прошлом сезоне с испанским ВР, а в этом- с Байером и Мёнхенгладбахом.
На мой взгляд, с Тухелем у Баварии больше шансов вернуть былую Славу и Уважение! Я верю!
Кана жаль. Всегда с Уважением относился к нему!
Увольнение Нагельсманна, я лично ошибкой не считаю. С ним или без него- клуб ЛЧ не выиграл бы. Но чемпионами, пусть и не без доли везения- Бавария стала и с Тухелем. Ошибок у Нагеля было предостаточно и провалов тоже, как на пример в прошлом сезоне с испанским ВР, а в этом- с Байером и Мёнхенгладбахом.
На мой взгляд, с Тухелем у Баварии больше шансов вернуть былую Славу и Уважение! Я верю!
Кана жаль. Всегда с Уважением относился к нему!