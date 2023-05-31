Гвардиола четвёртый раз в карьере признан лучшим тренером АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2022/23 в АПЛ.
Под его руководством «Сити» набрал 89 очков и выиграв турнир за 2 тура до конца. «Арсенал» стал вторым с 84 очками.
Гвардиола четвертый раз в своей карьере получил эту награду.
Там и судейская бригада подобрана...
Триумф Сити обеспечен, осталась формальность.
Там и судейская бригада подобрана...
Триумф Сити обеспечен, осталась формальность.
У кого больше бабла, тот и побеждает) А Пеп без бабла как Реал без Лиги Чемпионов) Не оттащишь)))
Поздравляю тех ребят , для кого чемпионство первое!
Пора Еврочашку брать!
У кого больше бабла, тот и побеждает) А Пеп без бабла как Реал без Лиги Чемпионов) Не оттащишь)))
Поздравляю тех ребят , для кого чемпионство первое!
Пора Еврочашку брать!
Всё остальное пока - локально.
Всё остальное пока - локально.