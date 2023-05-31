Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гвардиола четвёртый раз в карьере признан лучшим тренером АПЛ

сегодня, 01:16

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2022/23 в АПЛ.

Под его руководством «Сити» набрал 89 очков и выиграв турнир за 2 тура до конца. «Арсенал» стал вторым с 84 очками.

Гвардиола четвертый раз в своей карьере получил эту награду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Галатасарай» стал чемпионом Турции
Вчера, 22:20
Рэшфорд — лучший футболист «Манчестер Юнайтед» сезона 2022/23
Вчера, 10:43 Фото
Официально«Копенгаген» стал чемпионом Дании
Вчера, 08:44
ОфициальноОбъявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ
29 мая
ОфициальноОбъявлены номинанты на звание лучшего тренера сезона РПЛ
29 мая
ОфициальноРПЛ показала список претендентов на титул лучшего нападающего сезона
29 мая
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:27
Сомнения?
Там и судейская бригада подобрана...
Триумф Сити обеспечен, осталась формальность.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:00
Пора уже вводить награду " лучший тренер апл не считая Гвардиолы"
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:30
Бабло правит АПЛ)
У кого больше бабла, тот и побеждает) А Пеп без бабла как Реал без Лиги Чемпионов) Не оттащишь)))
Поздравляю тех ребят , для кого чемпионство первое!
Пора Еврочашку брать!
Elliada
Elliada ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:25
Пеп построил такую мощную команду. Уже слышал, что АПЛ не та, что выиграть её легче легкого. Но на самом деле, это не так. 3 из 5 чемпионств МС оформлял в конце сезона, а не как Бавария или ПСЖ в начале сезона. Почти 100 набранных очков не гарантирует чемпионство. Ливерпуль знает. Этот Сити силен благодаря Гвардиоле. Если его убрать, то МС скатится. Это не Бавария и ПСЖ, где меняют тренеров, как перчатки, и любой становится чемпионом.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:00
Гвардиола, действительно, лучший. И не только в Англии. Сейчас он лучший тренер мира. Выиграл АПЛ и есть возможность выиграть Кубок Англии и ЛЧ. Сити играет бесподобно. Было некоторое опасение, что награду отдадут другому, как в прошлом году, когда награду получил Клопп, хотя Пеп выиграл АПЛ, но в этом справедливость восторжествовала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Заслуженно, да и с такой мощной командой это неудивительно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:43
Реальное признание он получит в случае победы над Интером.
Всё остальное пока - локально.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:37
Хосеп- лучший!!! И не только в Англии.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 