Гвардиола четвёртый раз в карьере признан лучшим тренером АПЛ

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сегодня, 01:16

Главный тренер «Манчестер Сити» признан лучшим тренером сезона-2022/23 в АПЛ .

Под его руководством «Сити» набрал 89 очков и выиграв турнир за 2 тура до конца. «Арсенал» стал вторым с 84 очками.

Гвардиола четвертый раз в своей карьере получил эту награду.