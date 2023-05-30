«Галатасарай» стал чемпионом Турции

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вчера, 22:20

«Галатасарай» за тур до окончания сезона выиграл турецкую Суперлигу.

Подопечные Окана Бурука в матче 36-го тура чемпионата Турции выиграли в гостях у «Анкарагюджю» (4:1), дубль оформил экс-форвард «Интера» и ПСЖ Мауро Икарди. Также голами отличились Барис Йилмаз и Сержиу Оливейра, а у хозяев забитым мячом отметился Милсон. Команда набрала 82 очка. Идущий вторым «Фенербахче» также одержал домашнюю победу над «Антальяспором» (2:0), у команды 77 баллов.

«Галатасарай» стал чемпионом Суперлиги в 23-й раз, обновив тем самым рекорд турнира.