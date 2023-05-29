Объявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Игрок сезона» в РПЛ.
В список номинантов попали:
Квинси Промес («Спартак»)
Малком («Зенит»)
Иван Обляков (ЦСКА)
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Фёдор Чалов (ЦСКА)
Артём Дзюба («Локомотив»)
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Владимир Писарский («Крылья Советов»)
Александр Соболев («Спартак»)
Лукас Вера («Оренбург»)
Болельщики отдали больше всего голосов Квинси Промесу и он начнёт финальное голосование с бонусным баллом.
Дзюба и экс-Сычевой... это шутка такая?)
Прóмес, Обляков, Малколм, Сперцян, Акинфеев. Про Лукаса ничего не скажу, Оренбург не так часто показывали и особо не следил, если честно. Федя, на мой скромный взгляд, как всегда то густо, то пусто.
Я бы Облякова выбрал. Помнится при бульбаше армейская торсида крыла его дурноматом до Небес. А тут человек в футбол играть начал. Надо поощрять своих. Загорелые сегодня здесь, а завтра кто где.
Дзюба и экс-Сычевой... это шутка такая?)
Прóмес, Обляков, Малколм, Сперцян, Акинфеев. Про Лукаса ничего не скажу, Оренбург не так часто показывали и особо не следил, если честно. Федя, на мой скромный взгляд, как всегда то густо, то пусто.
Я бы Облякова выбрал. Помнится при бульбаше армейская торсида крыла его дурноматом до Небес. А тут человек в футбол играть начал. Надо поощрять своих. Загорелые сегодня здесь, а завтра кто где.
Безупречно отпахал сезон только Акинфеев, ему и "Игрок сезона"
Безупречно отпахал сезон только Акинфеев, ему и "Игрок сезона"
Остальные 8 человек для галочки.
Дзюба и Писарский это вообще недоразумение…
Остальные 8 человек для галочки.
Дзюба и Писарский это вообще недоразумение…