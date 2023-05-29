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Объявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ

вчера, 18:40

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Игрок сезона» в РПЛ.

В список номинантов попали:

Квинси Промес («Спартак»)

Малком («Зенит»)

Иван Обляков (ЦСКА)

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Артём Дзюба («Локомотив»)

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Владимир Писарский («Крылья Советов»)

Александр Соболев («Спартак»)

Лукас Вера («Оренбург»)

Болельщики отдали больше всего голосов Квинси Промесу и он начнёт финальное голосование с бонусным баллом.

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Все комментарии
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:06
Какое вообще отношение имеет преданность к клубу к номинации лучший игрок сезона???
w1345ds
w1345ds ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:29, ред.
Он просто косплеил Дзюбу, тот то же дергал. Но Соболев еще молодой, зеленый, лучшие порно ролики у него еще впереди))))
a-league
a-league
сегодня в 08:37
Безбородов, Левников, Шадыханов
KTS16
KTS16
сегодня в 07:52
Дзюба!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:12
Дельфину утешительный приз "Лучший яйцетряс РПЛ"!!! Ура!!!
Дзюба и экс-Сычевой... это шутка такая?)
Прóмес, Обляков, Малколм, Сперцян, Акинфеев. Про Лукаса ничего не скажу, Оренбург не так часто показывали и особо не следил, если честно. Федя, на мой скромный взгляд, как всегда то густо, то пусто.
Я бы Облякова выбрал. Помнится при бульбаше армейская торсида крыла его дурноматом до Небес. А тут человек в футбол играть начал. Надо поощрять своих. Загорелые сегодня здесь, а завтра кто где.
протон
протон
сегодня в 00:00
Ну, если тут и Дзюба за 810 минут игры, то почему нет Мантуана или Сергеева. У них стата от проведённого на поле времени и полезности тоже не плохая. А есть ещё Кордоба и Конате, но наверно Писарский на голову выше их. Школьники выбор делали что ли?
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 23:56
Малком,Обляков,Акинфеев
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 23:01
Дать то можно..., возьмут ли?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:59
Соболев, Малком... Это серьезно?

Безупречно отпахал сезон только Акинфеев, ему и "Игрок сезона"
Beriner
Beriner
вчера в 22:26, ред.
Соболев для смеха?
Kosmos58
Kosmos58 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 22:22
Выбирают лучшего игрока, а не старика
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:20
Наших давай! Но не Соболя, конечно.
ABir
ABir
вчера в 21:41
Соболев конечно нет, сам все испортил. А вот Квинси действительно один из основных претендентов
Futurista
Futurista
вчера в 21:02
Малком уехал не доиграл сезон...вычёркиваем Малкома...
lotsman
lotsman
вчера в 20:58
Акинфеев, Малком, Промес, Обляков. Всё.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:06
Реплики.... Писарский -ХА-ХА-Ха!!!! Соболев _ФУ-ФУ-ФУ.! Дзюба и смешно и грустно. Сезон то 30 туров, или 8?
nubom
nubom
вчера в 19:03
"...Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего тренера сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня"
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:53
Соболев???Вы серьёзно???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:52
Соболев...однозначно...без вариантов...безконкурентно...
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 18:46
Как ни крути Малком.Квинси второй круг провалил.
Остальные 8 человек для галочки.
Дзюба и Писарский это вообще недоразумение…
shlomo
shlomo
вчера в 18:45
Писарский когда убежал с Оренбурга сдулся в Самаре...
ДСА
ДСА
вчера в 18:42
Я за Акинфеева, заслужил свой преданностью клубу.
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