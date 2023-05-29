Объявлены финалисты премии «Игрок сезона» в РПЛ

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вчера, 18:40

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание «Игрок сезона» в РПЛ .

В список номинантов попали:

(«Спартак»)

(«Зенит»)

( ЦСКА )

(«Краснодар»)

( ЦСКА )

(«Локомотив»)

( ЦСКА )

(«Крылья Советов»)

(«Спартак»)

(«Оренбург»)

Болельщики отдали больше всего голосов Квинси Промесу и он начнёт финальное голосование с бонусным баллом.