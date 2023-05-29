Объявлены номинанты на звание лучшего тренера сезона РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам сезона 2022/23.
На награду номинированы:
Сергей Семак («Зенит»)
Валерий Карпин («Ростов»)
Владимир Федотов (ЦСКА)
Бонусный балл за большинство голосов фанатов получил Владимир Федотов. Победитель будет объявлен 4 июня.
Не подумайте о предвзятости НО я бы Личку назвал лучшим тренером сезона - с имеющимися ресурсами Оренбург попал в восьмёрку, но самое главное - это смелая и результативная игра.... Семак - классный тренер, но и состав у Зенита мощный и дорогой.... Федотов в этом сезоне , на мой непрофессиональный взгляд, ничего выдающегося не показал.... Из предложенной тройки Карпин имеет преимущество по критерию "результат/состав", но игра Ростова уныла и много очков набрали из-за везения...
Не подумайте о предвзятости НО я бы Личку назвал лучшим тренером сезона - с имеющимися ресурсами Оренбург попал в восьмёрку, но самое главное - это смелая и результативная игра.... Семак - классный тренер, но и состав у Зенита мощный и дорогой.... Федотов в этом сезоне , на мой непрофессиональный взгляд, ничего выдающегося не показал.... Из предложенной тройки Карпин имеет преимущество по критерию "результат/состав", но игра Ростова уныла и много очков набрали из-за везения...