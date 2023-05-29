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Объявлены номинанты на звание лучшего тренера сезона РПЛ

вчера, 18:24

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам сезона 2022/23.

На награду номинированы:

Сергей Семак («Зенит»)

Валерий Карпин («Ростов»)

Владимир Федотов (ЦСКА)

Бонусный балл за большинство голосов фанатов получил Владимир Федотов. Победитель будет объявлен 4 июня.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 10:21, ред.
Наверно Карпин. Состав никакущий, а держатся сезон вверху таблицы.
Palex
Palex ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:12
Привет. Любой не любой, но у Манчини и Луческу не получилось. И состав у них был не хуже.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:16
Богданыч ессстессснннаа
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:36
Добавь к Галактионову ещё Дзюбу, Глушенкова, Пеняева, Лантратова. Это, как бразильцы в Зените.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:07
Галактионов...

Локо без него - претендент на вылет из лиги...
Локо с ним - 12 игр-9 побед...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:41
Карпин слепил команду "из того что было".
В Зените любой тренер будет лучшим...
Федотов в Сочи был лучшим..., на следующий год посмотрим.
Лучший Карасев!
ABir
ABir
вчера в 21:47
Федотов точно заслужил это звание
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:09
Нет здесь лучшего
agentSmith.
agentSmith. ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:49
Полностью соглашусь. А назначат лучшим Семака.
shlomo
shlomo ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:31
Ладно....почти убедил..:)))... Пусть будет Карпуша... все таки умудриться, не имея глубины состава, каких-то особенных игроков, играя без топовых легионеров, так выйти из положения. Профессионально, научить падать в штрафной своих игроков, разве это не креатив?...:)))
8ae5vsbywfve
8ae5vsbywfve
вчера в 20:22
Да Семака назначат
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:10, ред.
Кстати что упустили в общении, то тот же Галактионов сверкнул, но опять же возможности и опять же не полный сезон. Можно условно и Евсеева на царствие воздвигнуть, ежели полностью немотивированный "Зенит" в последнем туре бахнет. Опять же Абаскаль, один из немногих, выживший в тренерской мясорубке тренерского цеха РПЛ этого чемпионата чуть ли не лучший футбол выдавал с красно - белыми до зимнего перерыва, а займет второе место, почему бы нет. Но из выданной на обозрение троицы для меня однозначно ВГК. Тут уж сколько людей, столько мнений. А вот на первый самостоятельный опыт А. Мостового в качестве главного рулевого клуба наверное не одному мне интересно будет посмотреть. Даст Бог увидим. Про "Торпедо" и "Химки" писать не буду. Уютная гавань где позволил бы себе разбушлатиться по данным вопросам уже давненько канула в Лету.
shlomo
shlomo ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:53
Взаимно!!!!.... ну ему наверное уже на Матч Тв и место "насидели", да и подискутировать о тактике и стратегии есть с кем, заодно разобрать ошибки тренеров...:)))... Ну а так что, как не крути, а только "царь Санька" Мостовой может помочь тому жеТорпедо! Пусть руководит а кого то с про лицензией на лавку рядом посадить (как у нас это обычно делается....:::)) Другого шанса проверить какой тренер Мостовой не будет!
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:43
Не представляешь, как рад общению с тобой. Все мы не молодеем, но с мыслями у тебя все в порядке. Данный товариСЧ наверное будет номинантом в числе лучших экспертов одного известного всем канала.
shlomo
shlomo ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
У меня что то мысли вразброд стали ходить...:))))... старею наверное. Я вот что подумал а Талалай ЫХде? Две команды за сезон придушить это уметь надо....:)))
sova147
sova147
вчера в 19:29
Все трое заслужили по своему, надо разделить на трёх!
За адекватность
За адекватность ответ shlomo (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:28
Медленно стал печатать, пока лепил, про Личку уже Вы выдали. С Пи. Си. не соглашусь. Да ВМГ работу показал, "Урал" в РПЛ сохранил, хотя перепадик имел место быть, да и все же как по мне, ИО пожарного исполнял, получилось. Ташуев опять же на мой взгляд в предпоследнем туре ( удаление в расчет не беру), проиграл ВГК конкуренцию, хотя безусловно работа видна, но и возможностей поболее. Как-то так.
shlomo
shlomo ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:23
Добра ТЕБЕ!!!!!!

Ну а так что, "типа" все ожидаемо.... тройка призеров нашего Чемпа и как говорится без неожиданностей....Ну само собой это же не Гончаренко, где Урал 16 матчей не проигрывал и с последнего места выбрался в середину таблицы, даже избежав стыков при этом. И уж тем более не Личка, при котором Оренбург стал крепким середняком, и при котором футболисты прогрессируют. И конечно же не Ташуев, при котором Ахмат очень высоко поднялся. Карпину за что? Команда пропускает в каждом туре, выезжали только за счёт падений Комличенко, КР проигран. Семаку за что? Играют высококлассные футболисты, достаточно только сохранять нужный микроклимат в команде, тем более КР был проигран. Федотов? Это вообще смешно, учитывая, что ЦСКА осенью играл на уровне Торпедо и вылетел из Кубка проиграв этому же клубу...

Пи.Си. Моя тройка (если по регламенту нужно всего три человека) : Гончаренко, Личка, Ташуев.
За адекватность
За адекватность ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:20
Приветствую уважаемый! Как говорил ( или ему приписывают) М,С Горбачев: "Главное начать, а затем расширить и углубить..." Что-то подсказывает, что расширять и углублять не будут, хотя опять же на мой сугубо субъективный взгляд, тот же М. Личка, отработавший полный сезон заслуживал бы находится в данном списке. И ежели бы он был, то наверное для ВГК был бы конкурент. Ну а так, то ежели объективно ( даже без учета результатов замеса последнего тура), то награда Карпина. Ну это сугубо с моей колокольни, в объяснения пускаться не буду, дабы не засорять эфир. Вам лично добра, здоровья.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:11
Добра Вам!

Не подумайте о предвзятости НО я бы Личку назвал лучшим тренером сезона - с имеющимися ресурсами Оренбург попал в восьмёрку, но самое главное - это смелая и результативная игра.... Семак - классный тренер, но и состав у Зенита мощный и дорогой.... Федотов в этом сезоне , на мой непрофессиональный взгляд, ничего выдающегося не показал.... Из предложенной тройки Карпин имеет преимущество по критерию "результат/состав", но игра Ростова уныла и много очков набрали из-за везения...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:03
А можно было бы предложить еще одну номинацию. Самый рыжий и скачущий тренер в РПЛ. Победитель известен, голосовать не надо!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:52
Не думаю, что кто-нибудь сможет свергнуть с пьедестала моего любимчика, самого модного тренера РПЛ XXI века, победителя "Брюгге" (пусть он и проиграл 1-5, но ведь в интервью он объяснил, что у "Зенита" просто нет никаких задач в ЛЧ, переиграл и уничтожил критиков, можно сказать), того, кто всего лишь с горсткой скромных бразильцев и судей раз за разом ставит на место других маститых тренеров РПЛ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:49
Все трое лишние на этом празднике... могли бы как то и разнообразить кандидатов или хотя бы увеличить до 6 человек
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:40
Чтобы проверить на профпригодность Семака надо ему дать на годик команду с низов таблицы,не берем даже во внимание,как Зенит с ним играл в ЛЧ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:34
)))
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
Хорошо поработал Карпин.
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