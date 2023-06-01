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Главный тренер ПСЖ объявил об уходе Месси

вчера, 14:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье на пресс-конференции объявил, что матч 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» станет для нападающего Лионеля Месси последним за парижский клуб.

Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет последняя игра Лео на «Парк де Пренс».

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Все комментарии
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:51
Да, рекорды конечно достойные, как ни посмотри...
По поводу статы. Уважаемый Элли, зачем же вы обманываете честной народ на Соккере? В Стате, которую вы написали за Месси 4 гола с пенальти из 22 голов, не мало как по мне. Про Модрича вообще не было речи. Однако Модрич никогда не выделялся показателями, если вспомните его ЗМ. Там вообще было какое-то чисто символическое количество мячей. Было как раз влияние на всю игру. Но это так, к слову. Далее. КДБ - Я бы даже не начинал сравнивать чемпионат Англии и Франции, тем более что вы сами его смешали с субстанцией в следующем своем спитче про 6 общеевропейское место. С тем набором футболистов, что есть в ПСЖ было бы очень печально видеть, что Месси забил и отдал бы меньше. Собственно печально то и было, в прошлом сезоне как раз, убогом и вялом, но тоже увенчанным ЗМ великому Месси, просто по совокупности прошлых заслуг. КДБ с командой борется за все крупные кубковые трофеи, что возможны. Уж извините, но кубок Лиги это все таки утешительный приз для любого английского клуба. Я не пытаюсь обесценить игру Месси, я назвал ее просто не плохой, и на мой взгляд это более чем достойная констатация. А учитывая вашу реакцию на нее, я вижу, что попал в точку и оказался прав. У меня все
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:27
Во Франции новый национальный праздник? :)
oldrussian
oldrussian ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:01
Бывают вещи вполне очевидные, но не всем понятные, увы. Из этой же серии: кто вытащил нашу сборную в четвертьфинал ЧМ-2018?
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:00
Мы с вами русскому языку учились в разных школах. Поэтому спорить не хочу.
cska1948
cska1948 ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 20:58
Я на Соккере об этом уже писал неоднократно, но для фанатов Месси ЧМ выиграл он и только ОН!
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:49
Я всё правильно написал. Месси был игроком ПСЖ, когда выиграл ЧМ. Это не значит, что он вместе с ПСЖ выиграл ЧМ. В Барселоне вся игра шла через Месси. К ЧМ, который проходил летом, он подходил уставшим. Как игрок ПСЖ, он был не ключевым игроком, поэтому было меньше усталости и ЧМ был зимой, когда Месси вышел на пик, поэтому выиграл. Поэтому я поставил это в заслугу.
oldrussian
oldrussian ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:49
Можно ещё добавить, что чемпионом мира его сделал вратарь сборной Мартинес.
cska1948
cska1948 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:40
Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет. А теперь напомните нам во сколько лет стал чемпионом мира Месси.
cska1948
cska1948
вчера в 20:30
"...Ну и самое главное - стал чемпионом мира, будучи игроком ПСЖ."
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Месси стал чемпионом мира будучи игроком сборной Аргентины. Или проходил ещё какой-то ЧМ, в котором играл ПСЖ?
adekvat
adekvat ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 20:24
ПСЖ пол команды и тренер уйдут к следующему сезону.
adekvat
adekvat
вчера в 20:22
О своем уходе почему не обьявил?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:38
Поздравляю ПСЖ с тем что избавелись от баласта! Теперь смогут в ЛЧ дальше 1/8 пройти. А гному пора на пенсию. Сколько можно мучаться?? Видно же что футбол играть у него уже не получается. Покупают его только ради пиара но потом об этом жалеют, больше вреда от гнома чем пользы.
Elliada
Elliada
вчера в 18:27
Только узнал, что со следующего сезона Лига 1 станет шестой лигой в рейтинге УЕФА. Нидерланды займут её место. Со следующего сезона топ-5 чемпионатов будет следующей: Англия, Испания, Италия, Германия, Нидерланды.

Поэтому Месси уходит. Он хочет играть в топовой лиге. Вернется в Барселону. Не думаю, что уедет в СА. Там он может заработать миллиард, но ЗМ ему не дадут. Чтобы получить ЗМ, ему нужно остаться в Европе, если, конечно, он хочет ЗМ.

Теперь Мбаппе будет набивать статистику с коэффициентом 1,5, а не 2. Значит, о ЗБ он может забыть. Играет за лучший клуб Франции 6 лет и ни разу не выиграл ЗБ. Позор!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:18
Никто до прихода Месси не делал такой универсальной статы в первых двух сезонах... Он единственный в Лиге 1, кто сделал за это время и в таком возрасте два хет-трика из ассистов... В индивидуальном плане у Месси в ПСЖ всё очень хорошо получилось... Плюс ЧМ, который не покорялся ему будучи в Барсе... С ЛЧ ПСЖ не повезло... В первый сезон Месси обкатывался и, если бы не ошибка Донарруммы, то могло сложиться и по другому .. По игре они были лучше Реала... Второй год - ЧМ посередине сезона, игры в группе каждую неделю, подготовка к ЧМ.. Глупые боссы не обратили на это внимание... А надо было иметь два полноценных состава на этот год... А они решили, что всё как обычно... В результате Неймар травмирован и выхолощен после ЧМ, Мбаппе полутравмирован, Месси тоже с лёгкой травмой... Получили то, что заслужили... Да и бог с ними... Главное - Месси Чемпион Мира и тут уже было не до ЛЧ... Можно спокойно уходить и не заморачиваться... Куда?... Это знает только Месси... И он сам ещё не ушел из Парижа...
Tex
Tex
вчера в 18:08, ред.
Было вполне ожидаемо, что возрастной игрок не привнесет ничего коренного в ПСЖ... Можно только порадоваться за Лионеля, поднял баблишка и со спокойной совестью можно идти куда то еще зарабатывать денюшку. Если учесть, какую яркую карьеру он провел, заработать как можно больше на пенсию, последняя оставшаяся задача в карьере
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:58
Гальтье рад что избавился от обузы. Теперь можно и команду строить, хотя тренер из него не айс, так что можно и его поменять)
Elliada
Elliada ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
Вот-вот. Месси критикуют за то, что он не выиграл для ПСЖ ЛЧ, обвиняют, что он наемник и клуб его не волнует, говорят, что его покупали не ради чемпионата. Вот только факты игнорируют: Месси подписали бесплатно, зарплата 40 млн в год, играет 2 года за ПСЖ. Мбаппе - 6 лет в Париже, зарплата 200 млн в год + 180 млн трансфер + 100 млн бонуса каждый год, а ЛЧ так и не выиграл. А его ради чемпионата подписали?? Где критика в его адрес?????
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:04
На матч с Клермоном можно уже и не выпускать.
Elliada
Elliada ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 17:03
Рекорды:

лучший бомбардир в Европе (свыше 700 голов)
лучший бомбардир в истории топ-5 чемпионатов (496 голов)
самый титулованный футболист в истории (43 трофея)

... и так далее.

Статистика не плоха? У Месси 21+20 в этом сезоне. Для сравнения, у КДБ 10+22; у Модрича 6+5. Если у Месси неплохая статистика, у кого лучше? У замыкателей вроде Холанна, на которого играет вся команда? К тому же, Месси не бьет пенальти и возраст почтенный.

Месси не ключевой игрок. Мбаппе такой, вокруг него строится команда. Месси делает игру!! Он создает моменты для других. В сборной Аргентине вокруг Месси строится игра, отсюда статистика лучше, чем в ПСЖ, хотя сыграл за сборную меньше.
3ton
3ton
вчера в 16:53, ред.
Как повезло ПСЖ с черепашкой за 200 млн , который не может ПСЖ привести к победе в ЛЧ , когда Месси в его годы уже брал ЛЧ .
Дальше будет шантажировать руководство своим уходом , чтобы зарплату подняли 😂😂😂
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:48
По поводу рекордов. Просвети, не припомню ни одного
Для ветерана игра в ПСЖ определенно не плоха. Именно что не плоха. Хотя даже ниже среднего наверно. Ты же сам любил говорить, что Месси является ключевым игроком ПСЖ. Типа работает из глубины, через него идет игра и все в таком роде. Как-то не вяжутся 2 этих факта...
112910415
112910415
вчера в 16:15
любую страницу в конце концов перелистнут !..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:15
Разлука будет без печали
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:59, ред.
Товарищи однополчане!
Вот у меня на этой странице появилась новая реклама - знаменитый дубайский цветок в море и текст:
"Рейтинг самых комфортных районов Дубая"
Эта реклама только у меня Месси или и у вас?
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:45
Есть и другой вариант. Гальтье прямо не сказал, что Месси уходит. Он сказал, что Месси в последний раз сыграет на Парк де Пренс. Уже много было новостей, что ПСЖ может поменять домашний стадион. Этот не хотят продавать. Будет забавно, если ПСЖ переедет на другой стадион и Месси останется.
Nazi
Nazi
вчера в 15:44
Бесспорно лучшего. Ведь Париж с ним за два сезона дважды завоевал кубок ЛЧ. При этом великий МЕССИ оба раза становился лучшим голеадором, лучшим ассистентом и лучшим дриблером обоих турниров.. Повезло Парижу, Галтье и всем болельщика лучшего города мира. Ничего не скажешь.
Elliada
Elliada
вчера в 15:35
До последнего думал, что Месси продлит контракт. Конечно, Месси многое не нравилось в Париже (например, неадекватные фанаты), но всё же. Пока не ясно, где он продолжит карьеру, лишь бы остался в Европе. Скорее всего, это будет Барселона. В общем, посмотрим.

Что будет с ПСЖ после ухода Месси. Они и дальше будут выигрывать чемпионат и проваливаться в ЛЧ, но потеряют значительную часть аудитории. ПСЖ, как и Лига 1, мало кому было интересна до перехода Месси. Не помню, чтобы кто-то следил за ПСЖ даже с наличием Мбаппе и Неймара.

Не скажу, что для Месси пребывание в ПСЖ было провальным. За 2 года в ПСЖ у Месси 32 + 34 в 74 играх, при этом не был ключевым игроком и не бил пенальти. Выиграл 2 чемпионства и Суперкубок Франции. Установил несколько рекордов. Ну и самое главное - стал чемпионом мира, будучи игроком ПСЖ.
LOpp
LOpp
вчера в 15:22
Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола.


наивный Гальтье думает, что это он тренировал Месси.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:22
Возвращайся в Барселону!
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 15:21
Этого следовало ожидать. Пойдёт на замену Роналды в Аль-Наср.
Гость
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