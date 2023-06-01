Главный тренер ПСЖ объявил об уходе Месси

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье на пресс-конференции объявил, что матч 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» станет для нападающего Лионеля Месси последним за парижский клуб.
Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет последняя игра Лео на «Парк де Пренс».
Что будет с ПСЖ после ухода Месси. Они и дальше будут выигрывать чемпионат и проваливаться в ЛЧ, но потеряют значительную часть аудитории. ПСЖ, как и Лига 1, мало кому было интересна до перехода Месси. Не помню, чтобы кто-то следил за ПСЖ даже с наличием Мбаппе и Неймара.
Не скажу, что для Месси пребывание в ПСЖ было провальным. За 2 года в ПСЖ у Месси 32 + 34 в 74 играх, при этом не был ключевым игроком и не бил пенальти. Выиграл 2 чемпионства и Суперкубок Франции. Установил несколько рекордов. Ну и самое главное - стал чемпионом мира, будучи игроком ПСЖ.
Что будет с ПСЖ после ухода Месси. Они и дальше будут выигрывать чемпионат и проваливаться в ЛЧ, но потеряют значительную часть аудитории. ПСЖ, как и Лига 1, мало кому было интересна до перехода Месси. Не помню, чтобы кто-то следил за ПСЖ даже с наличием Мбаппе и Неймара.
Не скажу, что для Месси пребывание в ПСЖ было провальным. За 2 года в ПСЖ у Месси 32 + 34 в 74 играх, при этом не был ключевым игроком и не бил пенальти. Выиграл 2 чемпионства и Суперкубок Франции. Установил несколько рекордов. Ну и самое главное - стал чемпионом мира, будучи игроком ПСЖ.