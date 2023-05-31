«Динамо» продлило контракт со Смоловым

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вчера, 18:23

«Динамо» и нападающий достигли договорённости о продлении контракта.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за «бело-голубых» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.