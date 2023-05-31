«Динамо» продлило контракт со Смоловым

«Динамо» и нападающий Федор Смолов достигли договорённости о продлении контракта.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 с возможностью пролонгации ещё на один сезон.
В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за «бело-голубых» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Федя конечно опытный футболист, и он как наставник на поле необходим, но команде нужен настоящий форвард. Если ставка только на Тюкавина и Гладышева, то это весьма сомнительно, оба явно еще не готовы к роли лидеров атаки.
Откровенно говоря, сейчас больше всего тревожит ЦЗ ДИНАМО. Оставлять всё как есть невозможно. С тренером тоже неясно почему тянут. Никаких намёков. Не думаю, что как в прошлом сезоне дотянут до последнего, но как-то тревожно - никаких сообщений...
Федя конечно опытный футболист, и он как наставник на поле необходим, но команде нужен настоящий форвард. Если ставка только на Тюкавина и Гладышева, то это весьма сомнительно, оба явно еще не готовы к роли лидеров атаки.
Откровенно говоря, сейчас больше всего тревожит ЦЗ ДИНАМО. Оставлять всё как есть невозможно. С тренером тоже неясно почему тянут. Никаких намёков. Не думаю, что как в прошлом сезоне дотянут до последнего, но как-то тревожно - никаких сообщений...