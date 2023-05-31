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«Динамо» продлило контракт со Смоловым

вчера, 18:23

«Динамо» и нападающий Федор Смолов достигли договорённости о продлении контракта.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл за «бело-голубых» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

«Динамо» продлило контракт со Смоловым

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 09:45
Слуцкого сватают в Динамо.
Мне он всегда нравился, а его работа в ЦСКА- просто супер!!!
Gotlib
Gotlib ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Максимум на один тайм. Дальше он уже физически не тянет.
112910415
112910415
сегодня в 05:34
он реально нужен ?
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 02:33
Тень отца Гамлета?
А Смолов об этом знает?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:29, ред.
Смолов, как футболист, "закончился" для меня пару лет назад. Смотреть на его игру в настоящее время - одно мучение. Даже не верится, что он футболист сборной, когда-то забивавший мячи в ворота испанских команд. Последние два сезона он для меня является тенью (призраком) отца Гамлета - не знает, где приткнуться на поле.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:42
Надоть найти свободное место на теле чемпиона и набить татуху, Партаки в деле!)
"Партаки, партаки, партаки...
Я колю даже с левой руки..."
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:15
Видимо по случаю 100 ДИНАМО - Фёдора оставили в фк " ДИНАМО " г. Москва
particular
particular ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Всё нормуль... Вам успехов! Болейте за команду и Вам воздастся!
Храневец
Храневец ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:49
Рад Вас снова видеть на сайте .Долго Вас не было .Ничего не случилось ?????
Capral
Capral ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Линия атаки само собой. А что делать с линией защиты? Не представляю себе снова в ЦЗ Маричаля. Если- Фернандес, Сазонов и Майсторович постепенно прибавляют, пусть и не так быстро как хотелось бы, то Маричаль, просто не растёт. Спокойнее всего за вратарскую позицию. К косякам Антона уже привыкли, но он, точно не худший. Лещуку надо больше практики. В полузащите, тоже, как-то неопределенно. С Фоминым играть нельзя. Захарян- человек настроения. Макаров- нестабильнный. Вобщем, проблем много. Но опять же, мы не знаем какие цели ставит руководство в следущем сезоне. Впрочем, в этом сезоне уже ставили...
particular
particular
вчера в 19:31
Совсем не Бензема, - вряд ли, его накроет второе дыхание...
Vadik
Vadik
вчера в 19:23
Похоже, что динамики живут по принципу: старый друг лучше новых двух. Может стоит подумать об обновлении линии нападения, а то в последних матчах что-то не очень?
баск
баск
вчера в 19:08
Большой, большой это аванс для Смолова.

Являясь твёрдым игроком основного состава, свой последний гол с игры, ну или хотя бы голевой ассист, что в чемпе, что в кубке, Федя оформил около 8 месяцев назад, что даже с учётом длинного зимнего перерыва- дистанция огромного размера для нападающего..

А пока что Федюня остаётся главным мажорчиком и медиа-активом ФК Динамо)
Рекламирует клубные магазины, футболки и прочие тряпки..
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 19:07
Если честно- терпеть не могу всех этих наёмников!!! Если о тренере, то мне, как и раньше- нравится Осинькин! У него имеется футбольная идея- он думающий и прогрессирующий тренер. Достаточно взглянуть, каких пацанов готовит каждый год, и как мужественно сражается каждый год, после очередного грабежа своей команды!!! Был бы счастлив увидеть его в ДИНАМО!!! Но, зная наше "мудрое" руководство, вероятно- это нереально... А жаль.
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:02
Николич отказался ,из за бугра стоящий из игроков никто к нам не поедет .,да и так дудора хватает !Искать в своем чемпионате ???????
Capral
Capral
вчера в 18:54, ред.
Судя по этому сообщению - серьезно, в атаке ДИНАМО усиливаться не планирует?

Федя конечно опытный футболист, и он как наставник на поле необходим, но команде нужен настоящий форвард. Если ставка только на Тюкавина и Гладышева, то это весьма сомнительно, оба явно еще не готовы к роли лидеров атаки.

Откровенно говоря, сейчас больше всего тревожит ЦЗ ДИНАМО. Оставлять всё как есть невозможно. С тренером тоже неясно почему тянут. Никаких намёков. Не думаю, что как в прошлом сезоне дотянут до последнего, но как-то тревожно - никаких сообщений...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39
Смолов раньше играл...даже мастер-класс испанцам ездил показывал....
А сейчас......последних гол с игры - 16 матчей тому назад....в октябре...
Squirrel96
Squirrel96 ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 18:36
Спасибо, исправили.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:34
Не говоря о просрочке в Дикси
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:29
Как же ущербно смотрится грязно-оранжевая надпись на голубом фоне... Я уж не говорю про то, что "Дикси" - самая грязная сеть магазинов в принципе, но при том, что они, кажется, на всём экономят, цены у них всё равно далеки от дискаунтеров типа "Светофора" и "Семишагофф"...
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