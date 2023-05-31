Щенников покинет ЦСКА после окончания сезона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о том, что встреча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» станет последней домашней для защитника Георгия Щенникова в составе «красно-синих».
Ждём всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА. По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в тёплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни.
Щенников является воспитанником ЦСКА. За основную команду футболист впервые сыграл 6 августа 2008 года (это был поединок 1/16 финала Кубка России против владимирского «Торпедо»).
Щенников карьеру неплохую провел, и трофеи были, и в дерби забивал. А гол Янг Бойзу, Бенфике, да и Реалу.
Как на Васю навес сделал с Англией в конце матча.
Уходят игроки -- чемпионы.
Щенников карьеру неплохую провел, и трофеи были, и в дерби забивал. А гол Янг Бойзу, Бенфике, да и Реалу.
Как на Васю навес сделал с Англией в конце матча.
Уходят игроки -- чемпионы.
Контракт м ЦСКА не продлён, надо агенту искать другой клуб. Удачи.
Контракт м ЦСКА не продлён, надо агенту искать другой клуб. Удачи.