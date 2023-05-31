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Щенников покинет ЦСКА после окончания сезона

вчера, 18:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов03.06.2023 в 17:00 Не начался

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о том, что встреча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» станет последней домашней для защитника Георгия Щенникова в составе «красно-синих».

Ждём всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА. По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в тёплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни.

Щенников является воспитанником ЦСКА. За основную команду футболист впервые сыграл 6 августа 2008 года (это был поединок 1/16 финала Кубка России против владимирского «Торпедо»).

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Все комментарии
chromage
chromage ответ Kwentin (раскрыть)
сегодня в 06:05
Или, как вариант, к нам в Рубин к Дзагоеву в пару. в РПЛ закрепиться помочь может.
протон
протон
сегодня в 00:04
Ну для ЦСКА в российской истории это точно легенда. 15 лет, почти 300 игр, трижды Чемпион, трижды обладатель Кубка, три раза в 33х лучших. Отличная карьера
Щенников карьеру неплохую провел, и трофеи были, и в дерби забивал. А гол Янг Бойзу, Бенфике, да и Реалу.
Как на Васю навес сделал с Англией в конце матча.
Уходят игроки -- чемпионы.
Kwentin
Kwentin
вчера в 22:27
В Балтику к Игнашевичу
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 21:40
Просто хрусталь, не у всех организм крепкий для футбола
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:25
Уходят старые игроки, а новых я и не знаю уже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:19
Все в этом мире когда то кончается. Жоре 32 года, отыграл много лет, даже в сборную привлекался, но годы и травмы берут свое. Спасибо Жора за службу верой и правдой. Здоровья тебе и удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:03
После последней травмы Георгий не смог восстановиться до требований ВВФ.
Контракт м ЦСКА не продлён, надо агенту искать другой клуб. Удачи.
Vadik
Vadik
вчера в 19:25
Ну что сказать, играет давно, видимо устал для уровня одного из лидеров. Молодец, мужской поступок!
Гость
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