Щенников покинет ЦСКА после окончания сезона

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вчера, 18:59

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о том, что встреча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» станет последней домашней для защитника в составе «красно-синих».

Ждём всех болельщиков на матч с «Ростовом». Во-первых, это будет игра за долгожданные медали. Во-вторых, что не менее важно, это последний домашний матч для Георгия Щенникова в цветах ЦСКА . По аналогии с прошлым годом, мы считаем необходимым в тёплой и дружеской атмосфере проводить человека, отдавшего клубу двадцать лет своей жизни.