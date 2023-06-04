В «Локомотиве» подтвердили уход Камано из команды

Председатель совета директоров «Локомотива» подтвердил, что нападающий уйдет из коллектива летом, стороны не продлят контракт.

Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили Франсуа Камано. Мы не будем продлевать с ним контракт. Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт. Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего. Как будут складываться другие контракты — покажет время. У нас оно еще есть для того, чтобы какие-то решения принимать. Мы хотим укрепляться, сохранять тот настрой боевой. Сохранить коллектив, способный решать задачи, биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника. Будем двигаться в этом направлении.