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В «Локомотиве» подтвердили уход Камано из команды

вчера, 08:17

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что нападающий Франсуа Камано уйдет из коллектива летом, стороны не продлят контракт.

Могу честно сказать, что очень сейчас тепло благодарили Франсуа Камано. Мы не будем продлевать с ним контракт. Он покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт. Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего. Как будут складываться другие контракты — покажет время. У нас оно еще есть для того, чтобы какие-то решения принимать. Мы хотим укрепляться, сохранять тот настрой боевой. Сохранить коллектив, способный решать задачи, биться, бороться, переламывать ситуации, перебарывать соперника. Будем двигаться в этом направлении.

Ранее сам футболист высказался по этому поводу.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 11:53
Вопрос: Сколько может проехать Локомотив без остановки? Ответ: Да сколько угодно, пока рельсы не закончатся!)))
ОПС
ОПС
вчера в 10:24
Ну, что теперь поделаешь. Пусть попробует в другом клубе... Может что и получится.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:51
На фоне Пиняева и Глушенкова, а так же Изидора с Рукакой Франсуа несколько потерялся. Самый правильный ход - вовремя уйти, оставив о себе добрую память. Удачи в будущем и спасибо, что был с нами!
drug01
drug01
вчера в 09:44
Значит локо будет строить новую команду, с учётом старых проблем...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:42
Парень сам понимает, что его поездка в Локомотиве, на третьей запасной полке подошла к концу...
Может кто из российских клубов и кинет взор в его сторону. Удачи малому.
Tetrogidrokanabinol
Tetrogidrokanabinol
вчера в 08:29
как можно отменить последнюю ставку???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:24
Хорошо проводили,неплохо поиграл.
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