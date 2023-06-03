«Реал» объявил о разрыве контракта с Эденом Азаром

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Эден Азар покидает клуб.
Бельгиец и мадридская команда договорились о разрыве контракта, который действовал до лета 2024 года.
Азар перешёл в «Реал» в 2019 году за 115 млн евро из «Челси».
Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Эден Азар покидает клуб.
Бельгиец и мадридская команда договорились о разрыве контракта, который действовал до лета 2024 года.
Азар перешёл в «Реал» в 2019 году за 115 млн евро из «Челси».
В общем, как можно было профукать свой потенциал и загробить так "мечту"???
В общем, как можно было профукать свой потенциал и загробить так "мечту"???