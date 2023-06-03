«Реал» объявил о разрыве контракта с Эденом Азаром

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вчера, 21:20

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий покидает клуб.

Бельгиец и мадридская команда договорились о разрыве контракта, который действовал до лета 2024 года.

Азар перешёл в «Реал» в 2019 году за 115 млн евро из «Челси».