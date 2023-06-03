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«Реал» объявил о разрыве контракта с Эденом Азаром

вчера, 21:20

Пресс-служба «Реала» сообщает, что нападающий Эден Азар покидает клуб.

Бельгиец и мадридская команда договорились о разрыве контракта, который действовал до лета 2024 года.

Азар перешёл в «Реал» в 2019 году за 115 млн евро из «Челси».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:21
Страсть к славе снубила его, остался бы в Челси - стал бы легендой клуба, а теперь ?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:42
Конец печальной главы и истории Азара... Абсолютный бриллиант Челси за прошедшее десятилетие. Можно смело чекнуть его статы и смотреть соотношение к сезонам - 50% голов команды в сезоне саррибола, 4 раза подряд МВП с лиги1 и ежегодное номинирование туда, высоко в списке страйкеров против топ6, безумные 1к+ обводок за 5-6 полных сезонов, феноменальные соло голы в топ матчах... Обещал войти в топ3 лучших игроков к концу сезона - выполнил обещание (правда, стал №5), со сборной показал самый лучший индивидуальный перформенс против Бразилии и Франции со всеми звездами чемпионских грандов.
В общем, как можно было профукать свой потенциал и загробить так "мечту"???
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:03
В случае с Азаром клуб не виноват ни в чем. Ему дали шанс заменить Роналду, стать главной звездой. Онэтот шанс спустил в туалете макдональдса
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:52
Креативнейший игрок.. Был..
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:47
Йокич,Бэйл и т.д.тоже себя загубили ))) между ними думаю ещё десяток игроков будет )) Не смеши меня ))) Признай то что все знают , сливки берут то что блестит как вороны)) в пору называть вас уже блЯстяшками))))от слово блЯстеть )))
faneng
faneng
вчера в 22:38
О Господи, наконец-то! А я думал, что они оставят Азара до гипотетического третьего пришествия Зидана, чтобы тот на основе Азара строил команду.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:30
Думаю, наоборот, грустит. Такой игрок, да за такие деньги приходил. Ну, бывает. А выплатил клуб явно меньше, чем должен был по контракту, иначе какой смысл.
Elliada
Elliada
вчера в 21:52
Реал, наверное, радуется этому событию больше, чем победе в ЛЧ в прошлом году. Наконец-то свершилось. Видимо Реал выплатил очень большие отступные Азару за разрыв контракта, ибо сидеть на лавке он привык. Удачи Азару, где бы он не оказался!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:43
Бейл намного дольше продержался.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:43
Просто после 28-29 лет метаболизм слабеет и как азар питаться в маке и фастфудом и плохо тренироваться, далеко не уедешь, вот и отрастил пузико, скорость и выносливость ушла, а как в молодости держать форму благодаря играм не получается
just futball
just futball
вчера в 21:39
Уже?
True Story
True Story
вчера в 21:38
Про Азара итак понятно было, а вот уход Асенсио - это потеря
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Этот пирожок сам себя загубил, не только себя но влажение Реала в него
Таганский
Таганский
вчера в 21:32
А мог бы стать легендой Челси..
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 21:30
Жаркое лето,сколько игроков сменят клуб,Асенсио,Рамос,Месси,Азар,на подходе Бенз с Модричем
05reg
05reg
вчера в 21:26
Жаль Эдена, запорол свою карьеру
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:23
К этому всё шло, так , что неожиданностью эта новость не стала.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:22
Ну не знаю какой игрок по счету загубленной карьеры. Вся суть политики сливок. Не мне так и не другим.
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