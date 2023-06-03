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«Зенит» объявил о продлении контракта с Кержаковым

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:27
Поздравления Михаилу !!
Хорошему игроку и хорошему человеку!!

Как видим на фото Александр Иванович с футболкой в руках чётко дал понять до какого возраста Михаил будет в команде....
Клирик
Клирик
вчера в 22:55, ред.
Удачи Михаилу. Верный, в меру надежный, интеллигентный вратарь с чистым Питерским языком. От добра добра не ищут. Хотели Сафонова, посмотрели на его бабочку и расхотели.
морозз
морозз
вчера в 22:09
Очень рад за Михаила! - всегда вежлив, отсутствие понтов, нормальная речь не свойственная некоторым футболёрам Зенита!
dqm59hrykbcu
dqm59hrykbcu
вчера в 21:57
Пусть у Кержакова младшего все будет шикарно. Истинный зенитовец!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:19
Это Хорошо - значит фамилия Кержаковых долго будет звучать на ТВ и радио..
Futurista
Futurista
вчера в 21:13
Посмотрели сегодня как Сафонов играет ногами...решили оставить Кержакова...
3mjkgsy3fub5
3mjkgsy3fub5
вчера в 20:43
Михаил справляется, свой доморощенный
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:43
Можно пожелать Михаилу только Удачи .
Гость
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