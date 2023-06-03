«Зенит» объявил о продлении контракта с Кержаковым

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона 2023/24.
Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с вратарём Михаилом Кержаковым.
Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона 2023/24.
Хорошему игроку и хорошему человеку!!
Как видим на фото Александр Иванович с футболкой в руках чётко дал понять до какого возраста Михаил будет в команде....
Хорошему игроку и хорошему человеку!!
Как видим на фото Александр Иванович с футболкой в руках чётко дал понять до какого возраста Михаил будет в команде....