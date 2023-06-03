ПСЖ официально объявил об уходе Месси

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вчера, 20:13

Пресс-служба ПСЖ объявила, что нападающий покинет клуб после окончания сезона.

«Спасибо клубу, городу Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем», — сказал Лео.