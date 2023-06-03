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ПСЖ официально объявил об уходе Месси

вчера, 20:13

Пресс-служба ПСЖ объявила, что нападающий Лионель Месси покинет клуб после окончания сезона.

«Спасибо клубу, городу Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем», — сказал Лео.

Сегодняшний матч против «Клермона» станет для Месси последним в составе ПСЖ.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:13, ред.
Анекдот про ПСЖ:

Спорят три кота, кто из них самый ленивый...
Первый: " Я на медне мимо миски свежего кефира протопал, и даже усами не повёл. Лень было.
Второй: " На днях хозяйка рыбу свежую на пороге обронила, так я в её сторону даже и не глянул. Лень было.
Третий: " Ээээ, ребята, эт всё фигня. Вот я сегодня с лестницы спускался и нечаянно лапой себе на яйца наступил... Три часа орал благим матом, но лапу не убрал. Лень было.

P.S. Почему анекдот про ПСЖ ? Потому что третий кот - Хелаифи.
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:19
А освистывали Рона везде ... Даже в Верблюжьей лиге ... Да ещё как ... С именем МЕССИ )))
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:17
Выгнали Дельфина.... А Месси сам ушёл)))) только не говори что Рон сам покинул Манчестер Юнайтед))))) Будет выглядеть очень смешно)))))))))))
DXTK
DXTK
вчера в 22:42
Месси не потянул лигу феремеров не сделал ПСЖ сильнее, как в прочем и Роналду с Ювентусом боссы хотели за счет стареющих звезд решить проблемы в ЛЧ.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:41
Выгнали гнома с позором из клуба и еще фанаты освистали на последок. Без славный конец карьеры. Теперь будет по ТВ смотреть как Мбаппе ведет Псж к большим победам!
протон
протон
вчера в 22:21
Отличная новость! Что он мог, он сделал для этих бездарей...Он там больше прозибал... Это не его город, клуб и уровень! Было бы классно, если бы вернулся в родную Барсу и ещё там пофеерил!!!

ПСЖ посмешище конечно... далеко ходить не надо, можно сравнить с МС фактически одновременно были куплены шейхами и по факту один клуб переписывает историю, а второй... второй в очередной раз чемпион водокачки
Viollator
Viollator
вчера в 22:15
малкОм придёт , потащит команду
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:51, ред.
После ухода из Барселоны, для Месси необходимо было только одно, не потерять форму, а то правильно ее набрать именно для ЧМ. Все остальное для него было не интересно. ПСЖ был нужен именно для этого. Все так и произошло. Все как он хотел.

А теперь, яб ему порекомендовал условно вернутся в Барселону, отыграть пол сезона, да именно пол сезона, и зимой завершить карьеру. Красиво, мудро и под аплодисменты в забитом до отказа стадионе... это было бы идеальным концом эпохи Месси. Что не удалось сделать Роналду. Я лично хотел чтобы он сделал все то что написано только в МЮ. Жаль.
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:45
Я хочу, чтобы он остался в Европе, ибо он еще держит уровень топ лиг, но это не значит, что Месси поступит так, как я хочу. Как бы не поступил Месси, найдутся недовольные. К примеру, вернется в Барселону - скажут, что вернулся туда, где комфортнее. Уедет в СА - скажут, что продался и т. д.

Чтобы он не выбрал, я пожелаю ему удачи. Он выиграл ЧМ и уходит победителем. Если останется в Европе, буду смотреть игры с ним. Если уедет в СА, это его право, но матчи смотреть не буду, только обзоры на Ютуб.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:39
    just futball
    just futball ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:36
    И второе место в Лиг 1
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:30
    Как умный человек, Месси понял, что нормального спортивного проекта в ПСЖ не будет... Любой спортивный проект предполагает, что будет команда, в которой не будет огромной разницы между тремя лидерами, как в данной ситуации, и всеми остальными... В команде должен быть баланс между всеми линиями, между молодостью и опытом... Пример - МС... Там нет дисбаланса куда не глянь... Всё на своих местах.. Этого функционеры Парижа не поняли.. Здесь и деньги не помогли... В МС помогли... Но Лео грех жаловаться на эти два года... Он установил за это время кучу рекордов, взял пять трофеев и индивидуальных призов, включая игры за сборную, и, главное, взял ЧМ... Даже ради этого стоило соглашаться на этот переход... Хотя никто заранее ничего не знал.. Но всё получилось для него очень хорошо.. Если бы кто-то предложил ему выиграть с ПСЖ ЛЧ взамен на то, чтобы он не стал Чемпионом Мира - конечно же он бы не согласился.. Он приходил в ПСЖ за призом в виде ЛЧ, а получил суперприз в виде КМ.. Говорят, что лучшее - враг хорошего... Но, как мы видим, что это не всегда так... И Месси рад этому... Теперь всё в его руках... Перейдёт туда - куда захочет.. Я бы на его месте - не торопился... Удачи ему.. Хотя она гению уже всё отдала..
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:29
    я бы на месте фанов мс сейчас не скакал и карму бы не портил, ну всякое может быть
    sova147
    sova147
    вчера в 21:26
    Видно на последок он должен сыграть образцово..
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:25
    Папа всё решил. Главное это деньги..
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:03
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:52
    Премию ему надо выписать,за хорошую игру и сделать подарок на память!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:49, ред.
    Эх Лео, вы теперь с отцом в Париже нужны - как в русской бане лыжи...
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Был. И пусть еще 10 раз финалистом будет. Только какой в этом толк? Считается только трофей, а не второе место. Я не радовался финалу ЛЧ 2021 Сити, хотя это был первым финалом для МС. Я хотел, чтобы Сити победил, как и ПСЖ. Какая разница на какой стадии вылетать? Главное - победа.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:42
    До прихода гнома там был финалист лч....
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 20:37
    Желаю удачи в новом клубе, надеюсь останется в Европе.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:36
    Ну теперь можно с уверенностью сказать, что ПСЖ и Лига 1 для большинства потеряет интерес. Мало кто следил за ними до прихода Месси и мало кто будет следит после его ухода.

    Думаю, что для Месси 2 года в Париже были хорошими. Несмотря на то, что по статистике он не показал своего уровня, хотя был лучше многих, но разнообразил свою копилку трофеев французскими трофеями. Ну и самое главное - стал чемпионом мира.

    Уверен, что Месси останется в Европе. Будь то Барселона или любой другой европейский клуб.
    allemz
    allemz
    вчера в 20:35
    Месси непонятно чего хочет вообще от карьеры, в погоне за хайпом только подпортил себе репутацию
    Сидел был в Барсе и помогал команде перестроиться, а так двоякое отношение к нему сложилось
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:30
    Лёд двинулся, это уже очень и очень хорошо - одна позиция прояснилась, Месси уходит из ПСЖ. Меньше гаданий хотя бы по одному вопросу. Вычеркиваем.
    Теперь у него выбор как у Иванушки или козлёночка в сказке, точно не помню кто там был? Налево МЛС, прямо арабские друзья и направо - Барселона!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:17, ред.
    Ну теперь Месси надо подтвердить своё спасибо хорошей игрой с забитыми мячами.
    Гость
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