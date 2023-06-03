ПСЖ официально объявил об уходе Месси

Пресс-служба ПСЖ объявила, что нападающий Лионель Месси покинет клуб после окончания сезона.
«Спасибо клубу, городу Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем», — сказал Лео.
Сегодняшний матч против «Клермона» станет для Месси последним в составе ПСЖ.
А теперь, яб ему порекомендовал условно вернутся в Барселону, отыграть пол сезона, да именно пол сезона, и зимой завершить карьеру. Красиво, мудро и под аплодисменты в забитом до отказа стадионе... это было бы идеальным концом эпохи Месси. Что не удалось сделать Роналду. Я лично хотел чтобы он сделал все то что написано только в МЮ. Жаль.
А теперь, яб ему порекомендовал условно вернутся в Барселону, отыграть пол сезона, да именно пол сезона, и зимой завершить карьеру. Красиво, мудро и под аплодисменты в забитом до отказа стадионе... это было бы идеальным концом эпохи Месси. Что не удалось сделать Роналду. Я лично хотел чтобы он сделал все то что написано только в МЮ. Жаль.
Спорят три кота, кто из них самый ленивый...
Первый: " Я на медне мимо миски свежего кефира протопал, и даже усами не повёл. Лень было.
Второй: " На днях хозяйка рыбу свежую на пороге обронила, так я в её сторону даже и не глянул. Лень было.
Третий: " Ээээ, ребята, эт всё фигня. Вот я сегодня с лестницы спускался и нечаянно лапой себе на яйца наступил... Три часа орал благим матом, но лапу не убрал. Лень было.
P.S. Почему анекдот про ПСЖ ? Потому что третий кот - Хелаифи.
Спорят три кота, кто из них самый ленивый...
Первый: " Я на медне мимо миски свежего кефира протопал, и даже усами не повёл. Лень было.
Второй: " На днях хозяйка рыбу свежую на пороге обронила, так я в её сторону даже и не глянул. Лень было.
Третий: " Ээээ, ребята, эт всё фигня. Вот я сегодня с лестницы спускался и нечаянно лапой себе на яйца наступил... Три часа орал благим матом, но лапу не убрал. Лень было.
P.S. Почему анекдот про ПСЖ ? Потому что третий кот - Хелаифи.