Полузащитник «Ювентуса» может перейти в «Баварию»

1685901836

вчера, 21:03

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Баварии».

По данным источника, туринский клуб может продать своего игрока за 35 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Кьеза провёл 32 матча за «Ювентус», в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.