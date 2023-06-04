Полузащитник «Ювентуса» может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Баварии».
По данным источника, туринский клуб может продать своего игрока за 35 млн фунтов стерлингов.
В этом сезоне Кьеза провёл 32 матча за «Ювентус», в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Не думаю, что Бавария стала бы хорошим вариантом для Федерико. Да, большой и статусный клуб, но итальянцы не особо сильно выступают в других лигах, да и не всегда сами покидают родной чемпионат.
Если же Кьеза хочет сменить обстановку, то можно перейти в любой из Миланских клубов, связка с условным Тонали или Бареллой может получиться шикарной! Можно и в чемпионский Наполи пойти, но нужно посмотреть кто будет там главным тренером, что бы понять, в какой футбол будут играть неаполетанцы! В любом случае, удачи ему и в новом сезоне хотелось бы увидеть лучшего Кьезу
Не думаю, что Бавария стала бы хорошим вариантом для Федерико. Да, большой и статусный клуб, но итальянцы не особо сильно выступают в других лигах, да и не всегда сами покидают родной чемпионат.
Если же Кьеза хочет сменить обстановку, то можно перейти в любой из Миланских клубов, связка с условным Тонали или Бареллой может получиться шикарной! Можно и в чемпионский Наполи пойти, но нужно посмотреть кто будет там главным тренером, что бы понять, в какой футбол будут играть неаполетанцы! В любом случае, удачи ему и в новом сезоне хотелось бы увидеть лучшего Кьезу