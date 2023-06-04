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Полузащитник «Ювентуса» может перейти в «Баварию»

вчера, 21:03

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Баварии».

По данным источника, туринский клуб может продать своего игрока за 35 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Кьеза провёл 32 матча за «Ювентус», в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:17
Оставьте Федерико в покое !
Estiva
Estiva
вчера в 23:57
Кьеза должен был стоить раза в три дороже, если бы не травма...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:54
35 млн за Кьезу?! Что то слишком мало! Да, Кьеза провел очень неоднозначный сезон, как и весь Ювентус, была травма, после которой он пока еще не вышел на былой уровень, но даже так не может один из лучших полузащитников Италии стоить 35 млн!
Не думаю, что Бавария стала бы хорошим вариантом для Федерико. Да, большой и статусный клуб, но итальянцы не особо сильно выступают в других лигах, да и не всегда сами покидают родной чемпионат.
Если же Кьеза хочет сменить обстановку, то можно перейти в любой из Миланских клубов, связка с условным Тонали или Бареллой может получиться шикарной! Можно и в чемпионский Наполи пойти, но нужно посмотреть кто будет там главным тренером, что бы понять, в какой футбол будут играть неаполетанцы! В любом случае, удачи ему и в новом сезоне хотелось бы увидеть лучшего Кьезу
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:31
Бавария за столько не купит, можно искать другого покупателя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Полезный игрок, пригодится Немцам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:10
Сейчас будет много подобного рода слухов...
Гость
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