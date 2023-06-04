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ПСЖ и «Реал» хотят подписать защитника «Арсенала»

вчера, 20:26

Защитник «Арсенала» Габриэль попал в сферу интересов топ-клубов.

В подписании бразильца заинтересованы ПСЖ и «Реал».

В завершившемся сезоне Габриэль провёл 48 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 3 гола.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:50
Спасибо за ответ.
Вопросов нет.
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:30
Добрый вечер.
Ваше мнение тут совсем не причём, у участников конкурса комментарии, не несущие смысловой нагрузки, удаляются и соответственно списываются очки, но только за удалённый комментарий. Всё по закону и описано в правилах конкурса:
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:55, ред.
«Урал» продлил контракт с основным полузащитником клуба
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352979/egorychev-andrey-ural 04.06.2023

Под этой статьей я дал комментарий:
"Если всех всё устраивает, почему и нет?"

Где здесь флуд? .
635gayr46s3r
635gayr46s3r
вчера в 20:51
Кто больше предложит тот и купит
Гость
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