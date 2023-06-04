ПСЖ и «Реал» хотят подписать защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Габриэль попал в сферу интересов топ-клубов.
В подписании бразильца заинтересованы ПСЖ и «Реал».
В завершившемся сезоне Габриэль провёл 48 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 3 гола.
Защитник «Арсенала» Габриэль попал в сферу интересов топ-клубов.
В подписании бразильца заинтересованы ПСЖ и «Реал».
В завершившемся сезоне Габриэль провёл 48 матчей за «Арсенал», записав на свой счёт 3 гола.
Вопросов нет.
Вопросов нет.
Ваше мнение тут совсем не причём, у участников конкурса комментарии, не несущие смысловой нагрузки, удаляются и соответственно списываются очки, но только за удалённый комментарий. Всё по закону и описано в правилах конкурса:
https://www.soccer.ru/game
"Способы заработать очки для ставок" - п.3 и п.4.
Ваше мнение тут совсем не причём, у участников конкурса комментарии, не несущие смысловой нагрузки, удаляются и соответственно списываются очки, но только за удалённый комментарий. Всё по закону и описано в правилах конкурса:
https://www.soccer.ru/game
"Способы заработать очки для ставок" - п.3 и п.4.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352979/egorychev-andrey-ural 04.06.2023
Под этой статьей я дал комментарий:
"Если всех всё устраивает, почему и нет?"
Где здесь флуд? .
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352979/egorychev-andrey-ural 04.06.2023
Под этой статьей я дал комментарий:
"Если всех всё устраивает, почему и нет?"
Где здесь флуд? .