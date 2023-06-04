Канте может стать одноклубником Бензема

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вчера, 17:47

Нападающий после ухода из «Реала», скорее всего, перейдёт в «Аль-Иттихад».

По данным источника, после подписания контракта с форвардом представители саудовского клуба вылетят в Лондон, чтобы провести переговоры с полузащитником «Челси» .

Контакты между сторонами начались несколько дней назад. «Аль-Иттихад» хочет закрыть сделку как можно скорее.