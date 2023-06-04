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Канте может стать одноклубником Бензема

вчера, 17:47

Нападающий Карим Бензема после ухода из «Реала», скорее всего, перейдёт в «Аль-Иттихад».

По данным источника, после подписания контракта с форвардом представители саудовского клуба вылетят в Лондон, чтобы провести переговоры с полузащитником «Челси» Нголо Канте.

Контакты между сторонами начались несколько дней назад. «Аль-Иттихад» хочет закрыть сделку как можно скорее.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 20:40
Вообще-то сейчас шанс для тех, кто хочет заработать денег. СА привлекает футболистов только для привлечения ЧМ. Когда будет названа страна-хозяйка, то предлагаемые зарплаты пойдут на спад.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:25
Деньги манят всех, а не белых особенно, не бананы же.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:54
Спасибо ✊️.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:46
Канте будет популярен там, как правоверный мусульманин.
К сожалению травмы одолели его в последние 2 сезона…
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:46
В начале каждого месяца в блоге выходит статья:
https://www.soccer.ru/blogs/narod

При попадании в неё, получаете очки.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:34
Я вроде бы попадал . А где это можно посмотреть ???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:31
Эти игроки.повысят уровень местного футбола
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:27
Известные игроки потянулись за арабскими деньгами
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:04
Зазвал Геша всех на свою голову в Аравию.. Только не туда.. Хе..
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:03
Здравствуйте. В подведении итогов Народного Обозревателя за май Ваших комментариев нет.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1352653/promes-kvinsi-amkar
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
О сколько ещё футбольных судеб может переплестись на Аравийском полуострове...
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