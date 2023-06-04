Канте может стать одноклубником Бензема

Нападающий Карим Бензема после ухода из «Реала», скорее всего, перейдёт в «Аль-Иттихад».
По данным источника, после подписания контракта с форвардом представители саудовского клуба вылетят в Лондон, чтобы провести переговоры с полузащитником «Челси» Нголо Канте.
Контакты между сторонами начались несколько дней назад. «Аль-Иттихад» хочет закрыть сделку как можно скорее.
К сожалению травмы одолели его в последние 2 сезона…
К сожалению травмы одолели его в последние 2 сезона…
https://www.soccer.ru/blogs/narod
При попадании в неё, получаете очки.
https://www.soccer.ru/blogs/narod
При попадании в неё, получаете очки.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1352653/promes-kvinsi-amkar
https://www.soccer.ru/blogs/record/1352653/promes-kvinsi-amkar